США приостанавливает план Трампа выйти из Fannie и Freddie

Зарубежка

ВАШИНГТОН Рейтер : Министерство финансов США заявило во вторник, что приостановило действия правительства в отношении жилищных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac, навязанных в последние дни администрации Трампа.

Эти изменения направлены на запрещение способности агентств поддерживать определенные виды ипотечных кредитов, в том числе на вторых домах, многоквартирных домах и семьях, купленных с более высоким риском ссуд, после того как администрация Трампа поручила этим двум агентствам уменьшить их влияние на рынке жилья.

Федеральное агентство по финансированию жилищного строительства, которое регулирует эту пару, пересматривает эти изменения и консультируется с Казначейством по другим возможным изменениям.

Приостановка фактически заморозит изменения, введённые в последние дни правления администрации Трампа. Тогдашний министр Казначейства пытался составить план выхода из правительственного контроля Fannie и Freddie.

В январе 2020 года министерство финансов объявило о том, что изменило свою долю в этой паре, в том числе позволив им удерживать прибыль в обмен на большую правительственную долю в предприятиях.

Тем не менее, сторонники жилищного строительства, опасаясь этого, могут подорвать основную миссию предприятия, заключающуюся в том, чтобы сделать жилье более доступным.

Пара гарантий более половины всех ипотечных кредитов США находится под контролем правительства с 2008 года. В соответствии со сделкой по спасению правительство уничтожило квартальные прибыли компаний.

Во вторник FHFA заявила, что предприятиям все еще будет позволено создавать капитал, в то время как приостановленная политика находится под контролем.

Этот шаг был встречен с быстрой похвалой со стороны демократов. Председатель Сената по банковскому делу Шеррод Браун заявил, что предыдущие изменения были необдуманными и приветствовал приостановку, чтобы не допустить непреднамеренного ограничения доступа к доступному жилью для домовладельцев и арендодателей. Тем не менее, сенатор Пэт Туми, старший республиканец в банковском комитете, предупредил, что изменения могут рискнуть перегреть и так уже горячий рынок. В соответствии с планом администрации Трампа, Fannie и Freddie смогли бы сохранить свои прибыли и упорядочить свой бизнес, стремясь медленно восстановить свои капитальные подушки, что в конечном итоге может привести к выходу из правительственного контроля. Однако на реализацию этого плана по-прежнему ушли годы, и многие правовые и политические вопросы остались нерешенными.