США позволяют местным общинам использовать 5 В в доступном жилищном фонде

Зарубежка

ВАШИНГТОН, 14 сентября Reuters - Министерство жилищного строительства и городского развития США приняло меры в среду, чтобы позволить местным общинам использовать 5 миллиардов долларов Фонда для создания доступного жилья и услуг для полумиллиона людей, живущих или подверженных риску бездомности.

Фонд был создан в рамках 1,9 триллиона долларов плана спасения морской пехоты Конгресса в марте для борьбы с пандемией COVID-19.

Во многих крупных городах США во время глобальной пандемии произошел скачок числа бездомных, усугублявший растущую проблему, и американские чиновники опасаются, что ситуация ухудшится после того, как Верховный суд США введет федеральный мораторий на выселения.

Нет времени ждать, чтобы помочь более полумиллиону американцев, которые переносят эту пандемию в высоких жилищах или на улицах, - сказала в своем заявлении секретарь ХДС Марсия Фадж.

Новое сообщение HDU, опубликованное во вторник, позволит общинам получить более быстрый доступ к фонду.

Согласно обычным руководящим принципам, заявители должны ждать утверждения и завершения своих планов распределения средств. Но HUD позволяет грантополучателям получать 5% вперёд ; оставшиеся деньги последуют за ними, как только их планы будут приняты.

По словам HUD, это изменение поможет решить проблему бездомности в семьях с крайне низким уровнем доходов, в том числе посредством помощи домовладельцев в аренде жилья, а также приобретения и развития жилых единиц.

В марте HUD сообщила, что 580 466 человек в Соединенных Штатах пережили бездомность в одну ночь в 2020 году, что на 2,2 % больше, чем в 2019 году, ниже на 2,2 % в 2018 году. Ее ежегодный отчет показал, что цветные люди были значительно преувеличены среди тех, кто испытывал бездомность.