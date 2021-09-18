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Зарубежка
США отменят запрос об экстрадиции главы Huawei Мэн Ваньчжоу: отчет
18 сентября, 2021 03:50
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Русская планета
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Рейтерс - Соединенные Штаты возобновили переговоры с компанией Huawei Technologies Co. Lobt и адвокатами главного финансового сотрудника Мэн Ваньчжоу о возможном снижении судебного преследования для китайского исполнителя, которое могло бы позволить ей вернуться в Китай, Globand and Mail, сообщила в пятницу по адресу : Tgam.ca 3 EvLNe, ссылаясь на канадские источники.
Как говорится в докладе, Соединенные Штаты готовы прекратить свои просьбы о выдаче и уголовном разбирательстве в отношении Мэн, если она признает себя виновной и выплатит огромный штраф.
Согласно отчету, Министерство юстиции ведет переговоры с компанией и юристами за Мэна в течение многих недель, ссылаясь на два источника.
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