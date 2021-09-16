США отклонили запрос о продаже акций Citgo в Канаде
15 сентября « Рейтер » - Министерство финансов США отказалось удовлетворить просьбу венесуэльской горнодобывающей компании « Crystallex » о получении акций в канадском нефтеперерабатывающем компании Citgo Petroleum Corp ( Citgo Petroleum Corp ) в качестве частичного платежа по долгам, согласно документу, который видел Рейтер.
Министерство финансов США по контролю за иностранными активами сообщило Кристаллексу, что Госдепартамент определил, что такая продажа будет несовместима с интересами внешней политики США, но Вашингтон пересмотрит эти соображения в первой половине 2022 года.
Citgo контролируется с 2019 года венесуэльским оппозиционным лидером Николя Мадуро, когда Вашингтон признал его лидером южноамериканской нации и санкционировал государственную нефтяную компанию PDVSA - главный родитель Citgo - в попытке свергнуть президента Хуана Гуайдо, которого он назвал « подтасовкой выборов ».
Судья одобрил продажу акций непосредственному родителю Citgo в начале этого года, чтобы удовлетворить решение Crystallex об экспроприации ее активов в Венесуэле на 1,4 миллиарда долларов США.
Но санкции США означают, что для продажи компании необходима конкретная лицензия от OFAC, у которой есть правоприменительные меры.