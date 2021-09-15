США осуждают запуск ракеты Северной Кореей

Зарубежка

В гостинице Capella на острове Сентоса в Сингапуре, США и Северной Корее национальные флаги видны 12 июня 2018 года в гостинице Capella. РЕЙТЕРЫ Джонатан Эрнст Фотографии

ВАШИНГТОН, 15 сентября Рейтер - Представитель Госдепартамента США осудил запуск ракет Северной Кореей в среду, заявив, что это является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу ее соседям и международному сообществу.

Как Северная Корея, так и Южная Корея разработали сложные баллистические ракеты в среду, последний раз в гонке вооружений, которая видела, как обе страны разрабатывают все более изощренное оружие, в то время как усилия, направленные на то, чтобы переговоры о разрядке напряженности, оказались безрезультатными. Северная Корея испытывает пару баллистических ракет, которые приземляются у ее восточного побережья, по словам официальных лиц в Японии и Южной Корее, всего через несколько дней после того, как она выпустила крылатую ракету, которая, как считалось, обладает ядерным потенциалом.

Мы по-прежнему привержены дипломатическому подходу к Корейской Демократической Республике КНДР и призываем их к участию в диалоге. По словам пресс-секретаря, наша приверженность защите Республики Корея и Японии остаётся железной

Северная Корея последовательно развивает свои системы вооружения на фоне противостояния в переговорах, направленных на демонтаж ее ядерных и баллистических ракетных арсеналов в обмен на облегчение санкций США. Переговоры, начавшиеся в течение многих лет между бывшим северокорейским лидером Ким Чен Уном и бывшим президентом США Дональдом Трампом в 2018 году, зашли в тупик с 2019 года.

Администрация Джо Байдена заявила, что будет заниматься дипломатией, чтобы достичь цели полной денуклеаризации Северной Кореи, но не будет стремиться к грандиозной сделке с Кимом.

Южная Корея успешно провела испытания подводного баллистических ракет SLBM и стала первой страной, разработавшей такую систему без ядерного оружия. Пресс-секретарь Госдепартамента не ответил на вопрос о ракетных испытаниях, проведенных Южной Кореей.