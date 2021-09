США осуждают ракетные испытания Северной Кореи

Зарубежка

ВАШИНГТОН, 15 сентября Рейтер - Представитель Госдепартамента США осудил запуск ракет Северной Кореей в среду, заявив, что это является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН и представляет угрозу ее соседям и международному сообществу.

Как Северная Корея, так и Южная Корея испытывали баллистические ракеты в среду – последний раз в гонке вооружений, которая видела, как обе страны разрабатывают все более современное оружие, в то время как усилия, направленные на то, чтобы переговоры, ведущиеся в целях разрядки напряженности, оказались безрезультатными.

Южная Корея и Япония доставили в море пару баллистических ракет, которые, по словам официальных лиц в Северной Корее и Японии, буквально через несколько дней после того, как они провели испытание крылатой ракеты, которое, как полагают, обладает ядерным потенциалом.

Мы привержены дипломатическому подходу к династической Республике Корея КНДР и просим их принять участие в диалоге. По словам пресс-секретаря, наша приверженность защите Республики Корея и Японии остаётся железной

Северная Корея последовательно развивает свои системы вооружения на фоне противостояния в переговорах, направленных на демонтаж своих ядерных и баллистических ракетных арсеналов в обмен на облегчение санкций США. Переговоры зашли в тупик с 2018 года. Обсуждения между бывшим президентом США Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Уном в 2018 году, инициированные лидером Северной Кореи.

Администрация президента Джо Байдена заявила, что будет изучать дипломатию для достижения цели полной денуклеаризации Северной Кореи, но не будет стремиться к грандиозной сделке с Кимом.

Южная Корея провела испытания подводной баллистической ракеты SLBM стала первой страной, разработавшей такую систему.

Пресс-секретарь Госдепартамента не ответил на вопрос о ракетном испытании в Южной Корее.