США одобрили сделку по военной поддержке Саудовской Аравии на 500 миллионов долларов
Вертолёты летают в составе во время ежегодного парада в рамках подготовки к паломничеству Хадж в Мекке 17 сентября 2015 года. Снова Мухаммад Масуд Фабрика Фотография Ахмад Масуда
ВАШИНГТОН, Сент 16 Reuters - Госдепартамент США одобрил потенциальное соглашение, покрывающее до 500 миллионов миллионов военных вспомогательных служб Саудовской Аравии, и отправил это соглашение в Конгресс для рассмотрения в четверг.
Это было первое крупное оборонное соглашение для Саудовской Аравии, представленное Конгрессу после вступления в должность президента Джо Байдена 20 января 2017 года. Это происходит после критики отношений США с Йеменом за их репутацию в области прав человека и участие в гражданской войне в Йемене. Этот пакет предусматривает постоянное обслуживание широкого диапазона вертолетов, включая будущий парк вертолетов CH-47 D Chuok. В заявлении говорится, что продавец еще не известен.
Эта предложенная продажа поддержит внешнюю политику и цели национальной безопасности США, помогая улучшить безопасность дружественной страны, которая продолжает оставаться важной силой политической стабильности и экономического роста на Ближнем Востоке, заявил в своем заявлении Государственный департамент.