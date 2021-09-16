США и ЕС сократят выбросы метана, заявил чиновник

Зарубежка

Согласно CNN, Соединенные Штаты и Европейский Союз объявят об обязательстве высокопоставленных руководителей сократить выбросы метана.

Объявление придет в тот же день, когда президент Джо Байден и другие мировые лидеры проведут закрытое заседание по климату, перед виртуальной климатической конференцией ООН в Глазго в ноябре. Эта встреча призвана поднять климатические амбиции перед саммитом в Глазго, о чем старший административный чиновник сообщил репортерам в среду в своем брифинге.

Официальный представитель CNN заявил, что мы благодарны за сотрудничество с Европейским Союзом и странами-партнерами в достижении коллективной глобальной цели, и я хотел бы подчеркнуть, что это коллективная глобальная цель по значительному сокращению выбросов метана.

Ожидается, что США и ЕС объявят, что они планируют сократить выбросы метана почти на треть к 2030 году, исходя из уровня 2020 года, согласно докладу Washington Post, в котором упоминается чиновник ЕС.

Если выбросы метана выбрасываются немедленно, когда Земля начинает потеплевать, почему бы нам не сократить его? Чарльз Ковен, ведущий автор доклада ООН об изменении климата, опубликованного в августе, сказал CNN, что это произошло из-за невероятной мощности метана в области потепления. Даже несмотря на то, что метан хранится в атмосфере дольше, углекислый газ является намного более сильным приловом парниковых газов, в 25 раз превышающим тепло.

Какова причина сокращения краткосрочной продолжительности жизни метана?

Возможное сокращение выбросов метана могло бы стать следующей простой стратегией, позволяющей сохранить предельное значение в 1,5 градуса, как сказала CNN старшему административному чиновнику, добавив, что метан составляет около половины уровня потепления.

Если бы завтра мир прекратил выбросы углекислого газа, Ковэн сказал, что глобальная температура не начала бы охлаживаться в течение многих лет из-за того, как долго газ будет оставаться в атмосфере. По его словам, сокращение выбросов метана – это самый простой ручок, который можно использовать для изменения пути глобальной температуры в течение следующих 10 лет.

Метан является основным компонентом природного газа, который обеспечивает почти 40% американской энергетической отрасли. Она может войти в атмосферу через утечку нефти и природного газа из нефтегазовых скважин, газопроводов и производственного оборудования.

По данным Управления энергетической информации США, Соединенные Штаты забыли тысячи скважин природного газа, миллионы активных нефтяных и газовых скважин, около двух миллионов миль газопроводов и несколько нефтеперерабатывающих заводов, которые обрабатывают газ.

Согласно исследованию, проведенному Фондом защиты окружающей среды, каждый третий американец живет в округе с нефтяными и газовыми операциями, создавая угрозу для климата и здоровья населения.