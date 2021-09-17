США готовы выпустить уколы от COVID на следующей неделе: Белый дом

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ВАШИНГТОН, 17 сентября Reuters : Соединенные Штаты готовы сделать на следующей неделе снимки вакцинации от COVID, но сделают это только в том случае, если медицинские регуляторы одобрит план, как сказал в пятницу чиновник Белого дома.

В августе президент Джо Байден заявил, что правительство обеспечит поддержку на неделе сентября 20, чтобы решить проблему широко передаваемой вакцинной иммунитета и отказа от дельты.

Мы работали с нашими партнерами, нашими губернаторами, чиновниками в области здравоохранения штатов и на местах, федеральными фармацевтическими программами, общественными медицинскими центрами, чтобы обеспечить готовность к следующей неделе, - сказал на совещании директор по реагированию на коронавирус Белого дома Джефф Зинц.

Однако некоторые чиновники в области здравоохранения, другие страны и производители вакцин говорят, что нужны расширители, многие эксперты не согласны, в том числе два ведущих ученых из Управления по контролю за продуктами и лекарствами, которые уйдут из агентства позже в этом году.

Хирург генерал Вирек Мёрти сообщил репортерам, что они будут доступны, как только FDA и Центры по контролю и профилактике заболеваний одобрит план. Критики утверждают, что план усиления администрации Байдена подталкивает ученых к тому, чтобы они опередили свои оценки или оказывали на них давление.

Мы всегда заявляли, что этот независимый план будет зависеть от FDA и первоначальной оценки CDC. Мы будем следовать этой оценке и их рекомендациям. " Мы убедимся, что наш окончательный план отражает это, - сказал он.

Мёрти был одним из восьми высокопоставленных руководителей здравоохранения, в том числе из FDA и руководителей CDC, которые говорили, что расширители необходимы.

Группа независимых экспертов из FDA обсуждает, должны ли американцы получить повышенную дозу вакцины Pfizer BioNTech и должна была проголосовать позже в пятницу.

Консультативный комитет CDC по практике иммунизации встретится на следующей неделе, чтобы обсудить расширителей.