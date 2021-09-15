США - самая могущественная страна в мире по росту миллиардеров

Зарубежка

Миллиардеры растут по всему земному шару, но Соединенные Штаты являются короной самого динамичного роста и значительных доходов.

По данным переписи 2021 миллиардеров, проведенной компанией « Богатство-Х », общее число миллиардеров в 2020 году выросло на 13,4 % в год до 3204 человек. Эта цифра знаменует собой самый сильный ежегодный рост с 2017 года, несмотря на последствия пандемии COVID-19 и самое глубокое сокращение мирового экономического производства за одно поколение. В совокупности, их совокупное богатство достигло 10 триллионов долларов, увеличение на 5.7 % за год.

Соединенные Штаты являются самой мощной страной для роста миллиардеров, на долю которой приходится 29 % мирового миллиардера и 37 % совокупного богатства в 2020 году, за ними следует Китай с долей около 13 % и Германия с долей около 5%.

Из общего числа 3204 человек 670 были новыми миллиардерами со средним богатством в 1,9 миллиарда и 1,4 миллиарда соответственно.

Примерно 60% мирового миллиардера были полностью сделаны собственными силами в 2020 году, по сравнению с 11 %, которые заработали свое состояние, наследовав деньги, и 28,8 %, которые заработали свое состояние за счет сочетания наследства и создания собственного богатства в 2020 году.

Для новых миллиардеров около 70% являются самодельными, по сравнению с 7,4 %, которые унаследовали свое состояние, и 22,4 % имеют сочетание наследования и создания собственного богатства.

66,6 % миллионеров были сделаны собственными руками, в то время как 14 % сделали свое состояние через наследство, а 19,3 % сделали свое состояние через наследство и самопроизводство.

Количество миллиардеров в одной только Северной Америке выросло на 17,5 % за год до 980 человек, что эквивалентно 31 % мировых долей. Между тем, общая чистая стоимость миллиардеров региона выросла на 8 % до 3,8 трлн долларов, или на 38 % в мировом масштабе.

Общее количество миллиардеров со богатством в диапазоне от 10 до 50 миллиардов человек достигло самого сильного роста как в плане численности населения, так и общей чистой стоимости, увеличиваясь в 40 % или в три раза быстрее, чем рост мирового населения миллиардеров.

Рост был вызван созданием богатства в автомобильной, технологической, материальной, транспортной и распределительной отраслях. Кроме того, сектор гостеприимства и развлечений придал импульс общему числу миллиардеров с богатством более чем в 50 миллиардов долларов.

Тем не менее, банковский и финансовый сектор оставался ведущей отраслью для общего представительства миллиардеров.

Верхний класс из 19 супермиллиардеров зарегистрировал второй по величине рост общей численности населения в 27 % и самый сильный рост в общей чистой стоимости в 9,3 %. По состоянию на июль 2021 года 15 самых богатых миллиардеров были :

Миллиардеры с чистой стоимостью свыше 50 миллиардов долларов имеют почти две трети своих активов в частных активах 64,1 % по сравнению с долей примерно 20 % тех, у кого чистая стоимость составляет от 1 до 2 миллиардов. Что касается новых миллиардеров, основная часть их богатства находится в ликвидных активах 38,4 %, за которыми следуют частные активы 32,1 % и государственные активы 25,2 %.