Новости – Зарубежка
Зарубежка
SpaceX планирует первый в мире частный космический полет
16 сентября, 2021 00:50
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Русская планета
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Компания Elon Musk SpaceX и ее гражданский экипаж готовы сделать историю с запуском в среду.
Первый частный и первый в мире космический полёт планируется взлететь с пускового комплекса 39 A в Космическом центре им. Кеннеди во Флориде в 8 : 02 ET, условия позволят это сделать.
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