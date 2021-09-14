S&P 500, Dow Jones открываются впереди августа данных о потребительских ценах

Зарубежка

Рейтеры - S&P и Dow Futures выросли во вторник, когда инвесторы отдавали предпочтение акциям, которые, как ожидается, выиграют от восстановления экономики в этом году, хотя рост был сужен в связи с данными о потребительских ценах, что могло повлиять на денежно-кредитную политику.

S&P 500 и Dow Jones потерпели пять дней убытков после нестабильной сессии в понедельник с такими экономически чувствительными секторами, как энергетика и финансы, которые поддерживают индексы.

Теперь фокус переходит к августовским данным о потребительских ценах, которые должны быть получены в 8 : 30 утра. ET 1230, GMT, который, как ожидается, покажет, является ли скачок инфляции в этом году таким же временным, как и ФРС. Опрос Reuters прогнозирует, что чтение будет стабильным с июля.

Инвесторы обеспокоены тем, что сильный рост инфляции может подтолкнуть ФРС к ужесточению политики раньше, чем было указано, особенно после того, как на прошлой неделе данные показали устойчивый рост цен производителей в августе.

U.S. S&P 500 E-minis поднялся на 5 пунктов, или 0,11 %, в 06 : 15 утра. Dow E-minis поднялся на 25 пунктов, или 0,07 %, в то время как Nasdaq 100 E-minis поднялся на 5 пунктов, или 0,03 %.

Что же касается возможного принятия пакета бюджета президента США Джо Байдена в размере 3,5 триллиона долларов, который, как ожидается, будет включать в себя предлагаемое повышение ставки корпоративного налога до 26.5 % с 21 %?

Возможный рост корпоративных налогов является еще одной неопределённостью, наряду с ростом беспокойства по поводу экономического роста из-за роста COVID-19 случаев.

Участники рынка теперь ожидают существенной корректировки на фондовых рынках в конце года, когда некоторые инвесторы начнут медлить с восстановлением мировой экономики.

Нефтяные запасы, которые по-прежнему были лучшими в понедельник, увеличили прибыль дорыночных торговых операций, так как цены на сырую нефть достигли шести недель пика по прогнозам дополнительных сбоев в поставках из-за урагана на побережье Персидского залива.

Крупные технологические запасы, которые отставали от своих более широких коллег на предыдущей сессии, были застыли в дорыночной торговле. Китайские фирмы, зарегистрированные в США, упали, так как инвесторы продолжали настороженно относиться к регулятивным потрясениям из Пекина.