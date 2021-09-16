Создатель Гамильтона говорит, что не принимает живой театр как должное

Зарубежка

Именно так создатель Гамильтона Ричард Роджерс обратился к продаваемой толпе со сцены театра в понедельник вечером, когда одно из самых жарких шоу на Бродвее осталось пустым после пандемии COVID-19, заставившей Великий Белый Путь темнеть в течение 18 месяцев.

« Я больше не хочу считать живой театр само собой разумеющимся, - сказала Миранда громким аплодисментам. Любители театра были в восторге от того, что они вернулись в комнату, где это происходит после самого длительного закрытия в истории Бродвея.

Бродвей является сердцем и душой Гамильтона, сказал Джилл Фурман, Бостонский продюсер, в Yahoo Financial Live. И тот факт, что существует такой большой интерес и столь высокий спрос, является великим предвестником того, что впереди. Многие другие шоу, в том числе товарищи по бродвейским гигантам « Король льва », « Викед » и « Чикаго », подняли занавес в понедельник.

Недавно внедренные протоколы COVID-19, по-видимому, не сдержали дикарей театра, которые вышли наружу, в маске с картами вакцинации от COVID, чтобы увидеть живой театр.

Фурман сказал, что соображения COVID, несомненно, добавляют к общей стоимости организации шоу. Протоколы COVID очень дорогие, сказала она. Мы проводим еженедельные тесты, и все, кто занимается шоу, должны быть вакцинированы. Многое нужно сделать, но безопасность – это наш приоритет номер один. Дополнительные затраты связаны с модернизацией систем вентиляции в театрах, санитарных станциях, масках и других мерах предосторожности.

Я действительно думаю, что сейчас, когда люди возвращаются на Бродвей, они хотят что-то сказать, они хотят сделать что-то, что изменит мир, даже если это означает, что разница в том, что они дают кому-то 90 минут и большую улыбку на их лице, сказала она.

Одна из традиций, которая стара, но отсутствует в большом возвращении Бродвея, – очень ценные автографические подписи после шоу, которые, как известно, делают актеры, когда они выходят за сцену. Кроме того, уступки театру и театру отсутствуют, по крайней мере, на данный момент, чтобы избежать сплочения в театрах и вокруг них.

Оптимизм для повторного открытия музыкальных и пьес приносит столь необходимые доходы не только театрам, но и окружающим предприятиям, включая районные гостиницы и рестораны.

Вся отрасль была опустошена, и кажется, что мы видим свет в конце туннеля, сказал Фурман.

Запуск шоу на Бродвей - не для тех, кто Музыка обычно стоит около 10 миллионов, а игра стоит примерно половину этой суммы. Нет никакой гарантии о возврате инвестиций. Последние цифры показывают только одно из каждых пяти шоу, показывающее возвращение их инвестиций. Несмотря на все эти шансы, производители выстраиваются в очередь, чтобы поднять свои страстные проекты на сцену.

У нас есть несколько новых инвесторов, мы собрали деньги для " Свободного стиля ", и они прошли гладко, сказал Фурман, который также собирается привлечь инвесторов для возглавляемых женщинами Suffs, мюзикл о женщинах, которые работали для того, чтобы принять 19-ю поправку.

За год до пандемии на бродвейском шоу присутствовало рекордное число 14,8 млн человек – это больше, чем общее число участников спортивных команд в Нью-Йорке, в том числе команды Mets, Yankees, Rangers, Libertarys, Knicks, Liberty, Giants, Jets, Davils and Nets, согласно данным Bродвейской лиги. Это присутствие переросло в индустрию, которая валирует $ 83 млрд.

Возможно, трудно догнать подобные показатели во время пандемии. Лига Бродвей настолько озабочена доходами, что в этом сезоне она не будет раскрывать валовые объёмы кассовых офисов, что создает впечатление, что нет такого бизнеса, как шоу-бизнес.