Совет по ценным бумагам Австралии обвинил ЦБА в незаконной продаже страховки кредита
« Рейтер » - Австралийский совет по ценным бумагам сообщил в четверг, 30 лет назад, о федеральных сборах с высшего кредитного банка « Содружество Австралии » за ненадлежащее продачу страхования потребительских кредитов своим клиентам.
Эти расходы связаны с рекламой и продажей некоторых полисов в качестве дополнительного страхового продукта, по словам АСИК : https : ampquot ; 3 EkI 1 g 1,overned by http :
ASIC также подала в суд против него иск « нет ». В апреле. 2 кредитная компания Westpac Banking Corp и утверждала, что она продала страхование потребительского кредита клиентам, которые не согласились его купить.
ASIC сообщила в четверг, что обвинения касаются утверждений о том, что в период с 2011 по 2015 годы CBA делал ложные или вводящие в заблуждение заявления о выгодах страховых полисов для клиентов, когда некоторые или все выгоды не были доступны.
Это событие следует за уголовным преследованием за предполагаемые ложные заявления против банка ME в мае и вводящие в заблуждение заявления в Банке Квинсленда в мае.
Дело CBA расследуется директором Общественного Обвинения ASIC, а банк сотрудничал с расследованием, начатым директором Содружества, по данным регулятора.