Southwest Airlines - последняя авиакомпания, которая поощряет сотрудников проходить вакцинацию.

Зарубежка

Авиакомпания South West Airlines является последней авиакомпанией, которая стимулирует своих сотрудников получить вакцину против коронавируса, поскольку высокозаразный вариант дельты продолжает угрожать восстановлению отрасли.

Компания, базирующаяся на юго-западе, предлагает два дня в должности для оплаты работникам, которые прошли или будут полностью вакцинированы 15 ноября, пресс-секретарь, базирующийся в Техасе, сообщил FOX Business. Тем не менее, работники должны также делиться своим статусом вакцинатора с перевозчиком.

Работники, которые не будут полностью вакцинированы к 16 ноября, больше не будут иметь права на получение карантинной платы перевозчика.

Как всегда будет продолжать корректировать наши программы на основе текущей среды COVID, чтобы поддержать благосостояние наших сотрудников и клиентов, представитель Юго-Западной партии Алиса Фостер сказала в заявлении по электронной почте.

Юго-запад является одним из немногих крупных американских перевозчиков, которые активно поощряют работников к вакцинации для того, чтобы лучше защитить персонал и клиентов, особенно по мере того, как растут опасения, связанные с вариантом COVID 19 дельты, который подпитывает всплеск инфекций.

В начале августа American Airlines заявила FOX Business, что членам команды, которые были привиты, не только будет предоставлен дополнительный выходной день в 2022 году, но они получат 50 долларов через программу распознавания сотрудников компании.

Мой консультант по менеджменту Даг Паркер рассказал газете The New York TimesNew York Times, что он поддерживает стимулы, но я не вводю в действие мандаты. Несколько недель спустя Delta Air Lines объявила, что любые невакцинированные сотрудники на ежемесячном счёте Delta будут получать стоимость в 200 долларов после отсутствия отпуска в течение двух месяцев по цене 1000 долларов США. Это необходимая политика, по словам генерального директора Эда Бастиана, который отметил, что средний срок пребывания в больнице пациента с COVID 19 стоит около 50 000 долларов на человека от перевозчика.

Перевозчик зашел настолько далеко, что сказал, что любой работник, чье ходатайство об освобождении от ответственности от ответственности было отклонено по медицинским причинам или религиозным убеждениям, получит еще пять недель, чтобы получить вакцинацию.

Авиакомпания заявила, что после этого им грозит увольнение или неоплачиваемый отпуск.