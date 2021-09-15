Сотрудникам ФРС велели сделать прививку от COVID - 19

Зарубежка

Рейтеры - С небольшими фанфарами, все региональные банки Федеральной резервной системы последовали июльскому решению Миннеаполисской ФРС о том, чтобы потребовать привития сотрудников против COVID-19, а ФРС Филадельфии сообщила о своем новом мандате в среду.

Региональные банки ФРС Нью-Йорка, Бостона, Сент-Луиса, Сан-Франциско, Чикаго, Ричмонда, Кливленда, Далласа, Атланты и Канзаса Сити в прошлом месяце говорили своим сотрудникам о том, что они будут поставлены перед мандатом на вакцинацию, с соблюдением которого они должны будут соблюдать свои требования, как только наступит 1 октября, и уже до 15 ноября.

В целом, 12 банков нанимают около 20,000 человек.

Требование необходимо для охраны здоровья рабочей силы и обеспечения того, чтобы мы смогли удовлетворить потребности наших избирателей и внести свой вклад в борьбу с распространением COVID-19 и формированием новых вариантов в тех общинах, которые мы обслуживаем, сказал представитель ФРС Далласа Рейтеру.

На прошлой неделе Джо Байден объявил, что ему потребуется, чтобы все американские предприятия со 100 или более сотрудниками предоставляли новую программу вакцинации сотрудников или проводили отрицательный тест на COVID каждую неделю. По оценкам экономистов Goldman Sachs, новое правило, скорее всего, повлияет примерно на 25 миллионов непривитых рабочих и потенциально окажет скромный удар по экономическому росту. Филадельфия ФРС заявила, что мандат Байдена был одним из факторов в ее решении.

Байден встретится с руководителями Walt Disney Co. Microsoft Corp. и других компаний в рамках усилий по защите американцев от распространения вируса, который заполнил больничные койки в некоторых частях Соединенных Штатов и замедляет рост рабочих мест в стране.

Если новый мандат на вакцинацию будет передан Новой Зеландии 22 ноября, большинство федеральных служащих также будут подвергаться новому мандату на вакцинацию, - сообщило на этой неделе администрация Байдена. 2900 федеральных служащих ФРС в штате Вашингтон являются федеральными служащими.

Некоторые республиканские губернаторы, в том числе в округах Атланта, Канзас-Сити и Даллас-ФРС, выступают против требований вакцинации и поклялись бороться с ними, ссылаясь на свободу выбора или другие проблемы. Опросы показывают, что у большинства американцев есть некая форма мандата. По состоянию на 1 сентября, около одной из пяти американских компаний было поручено сделать вакцины, как показал опрос Рейтер.

Центральные банки США утверждают, что вакцинация является ключом к восстановлению экономики, связывая восстановление рынка труда, в частности, с вакциной COVID-19, поглощаемой государственными чиновниками. Около 63 % населения США, имеющего право на эту вакцинацию, полностью вакцинированы. Тем не менее, это решение было рискованным для некоторых.

Это было не простое решение для нас, но вакцины предлагают сильную защиту от серьёзных болезней, госпитализаций и смерти, и мы рассматриваем их как лучший способ решить пандемические проблемы, имея в виду безопасность и благополучие каждого, сказал Андр Андерсон, первый вице-президент ФРС Атланты, когда сказал Авгусу. 26 лет до ноя ноября у них будет возможность получить свои выстрелы.

Пресс-секретарь ФРС в Нью-Йорке отметил усилия банка по сведению к минимуму неуверенности в вакцине, включая проведение вакцинации на месте. По словам пресс-секретаря, необходимость в вакцине для всех нынешних и будущих сотрудников ФРС в Нью-Йорке крайне важна, поскольку мы планируем вернуться в офис.