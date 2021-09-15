Снапчат нанимает своего первого международного лидера по безопасности платформы

Зарубежка

Владелец Reuters - Snapchat нанял опытного защитника безопасности в Интернете в качестве своего первого международного лидера по безопасности платформы, Snap Inc в среду рассказал Reuters, когда компания наращивает усилия вокруг безопасности пользователей и по мере того, как социальные медиа-компании сталкиваются с растущим глобальным давлением со стороны регуляторов и законодателей.

Снап сказал, что после долгого поиска он нанял Жаклин Бошер, которая будет представлять свою работу по безопасности для регуляторов, законодателей и партнеров и помогать давать советы по новым политическим вопросам и инициативам.

Бошер был в компании Microsoft Corp более 20 лет, в том числе в качестве ее руководителя по безопасности онлайн.

Защитники безопасности детей и американские законодатели подняли тревогу по широкому кругу проблем, с которыми сталкиваются пользователи онлайн-платформ, включая потенциальное воздействие на здоровье и психологическое насилие от запугивания до сексуальной эксплуатации детей.

Мы привержены оказанию помощи родителям, заинтересованным сторонам и защитникам в понимании того, как молодые люди воспринимают нашу продукцию и как мы подходим к критическим проблемам безопасности и доверия, - сказал в своем заявлении вице-президент Снап в области глобальной политики Джен Стаут.

Нет никого лучше, кто бы помог нам достичь этого, чем Жаклин, и эта работа станет только более важной, по мере того как мы углубим наше внимание в усиленную реальность и будущее компьютерных вычислений, по ее словам. Крупные технологические фирмы теряют время на производство умных устройств и расширенных реалити-предложений. В связи с этим возникают новые проблемы, связанные с безопасностью и конфиденциальностью, такие как то, как такие продукты могут вторгаться в частные пространства других людей, или как компании обращаются с информацией, собираемой этими устройствами.

В этом году Снап запустил очки Aughmented Reality, хотя они не так уж плохи для создателей Ar. Компания Facebook Inc. открыла свои первые умные очки на прошлой неделе.

Хотя внимание Снапа к фотопосланию обеспечивает меньшее количество механизмов для вирусного контента, чем другие сайты социальных сетей, оно сталкивается с давлением, чтобы справиться с проблемами безопасности для молодой пользовательской базы. Платформа также используется детьми в возрасте 9-12 лет, несмотря на возрастные правила, согласно отчету некоммерческого Торна в мае. В интервью Рейтеру Снап сказал, что около 3 tKzWX Stout будут разрабатывать более активные технологии для предотвращения того, чтобы дети записались в приложение. Она сказала, что она также пересматривает свои доступные инструменты отчетности, чтобы предоставить пользователям более подробные обновления, когда они сообщают о злоупотреблениях платформ. Снап также сказал, что добавил бы больше элементов безопасности в свою карту Снап, которая позволяет пользователям делить свое местоположение с друзьями.

Продукция интернет-платформ для молодых пользователей находится под наблюдением законодателей США, которые критиковали « Instagram » Facebook за планы по созданию приложения, ориентированного на детей. На этой неделе в отчете Wall Street Journal были освещены внутренние данные Instagram о негативном влиянии приложения на молодых пользователей.