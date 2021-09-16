Следующая большая проблема для нефтяных рынков может спровоцировать стагфляцию

Зарубежка

Блумберг - Объединение цен на энергоносители разжигает опасения по поводу сложной, подобной стагфляции, среды для рынков повышенного ценового давления и замедления экономического восстановления.

Цены на энергоносители взлетели по мере того, как экономики вышли из пандемии. Зима в Северном полушарии может усугубить эту тенденцию, усиливая инфляционное давление и нанося вред как потребителям, так и компаниям. Создание условий для более низких затрат и высоких темпов роста может быть трудной задачей для акций и облигаций.

Следующая большая проблема, стоящая перед нефтяными рынками, это цены на энергоносители, сказал Джеффри Галлей, старший рыночный аналитик в Азиатско-Тихоокеанском Пте Онде. Телевидение Блумберга выходит в среду в четверг. Вообще-то, когда мы движемся в зиму, меня начинает очень беспокоить то, что никто на самом деле не защищен от этого шага, поскольку мы могли увидеть очень резкий скачок цен на энергоносители в последнем квартале. Это может питаться инфляцией. Стагфляция не является базовым примером Банка Америки, но часто сопровождалась нефтяными потрясениями в прошлом. Риск таких потрясений в последнее время возрос из-за перебоев в цепочке поставок, стратеги, возглавляемые Охсунгом Квоном и Савитой Субраманяном, написали в записке в среду.

Они рекомендуют владеть акциями, которые наблюдали за ростом дивидендов и более сопротивляются инфляции, а также небольшими ограничениями, цены на которые исторически могли бы быть повышены по сравнению с инфляцией в сырьевом секторе и которые торгуют с высокой скидкой по сравнению с большими ограничениями.

Действия фондового рынка подчёркивают бычье стремление к энергетическому сектору. Индекс энергии S&P 500 вырос на 5,3 % за последние пять дней, второй сектор, набрал всего 0,2 %, при этом лучшие финансовые показатели выросли всего лишь на 0,2 %. Энергия является лучшим исполнителем в этом году и была довольно впечатляющей.

Угроза стагфляции сейчас возможна, - сказал Саймон Дойл, глава компании Management Investment Management Australia, в своем интервью в четверг