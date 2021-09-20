Скотт Моррисон из Австралии встретится с президентом Франции в Париже

Зарубежка

Премьер-министр Австралии корректирует свою маску во время пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед Елисейским дворцом в Париже, Франция, 15 июня 2021 года. Паскаль Россенол, фотофотография Pascal Moscigenol

КАНБЕРРА, 20 сентября - Рейтерс - Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон ездил в Вашингтон на встречу с лидерами группировок Quad на фоне критики за решение его правительства отказаться от субстандартного контракта с Францией стоимостью в 400 миллиардов долларов.

На прошлой неделе Австралия объявила о том, что она отменит соглашение с Французской морской группой о строительстве флота атомных подводных лодок и вместо этого будет строить как минимум восемь атомных подводных лодок с США и британской технологией после того, как она выбьет трехстороннее партнерство в области безопасности. Франция заявила, что отношения с Австралией и Соединенными Штатами находятся в кризисе, и она напомнила своих послов из обеих стран.

В то время как Австралия двигалась в направлении ослабления напряженности, выражая сожаление по поводу этого инцидента, встреча Моррисона с иностранными партнерами, бывшим премьер-министром Борисом Джонсоном и президентом США Джо Байденом грозит вызвать раздражение Франции.

Французы очень не впечатлены, и вид Моррисона, Байдена и Джонсона, вместе взятых, мало что сделают для восстановления связей, - сказал Хейдон Маннинг, профессор политологии университета Флиндерса в Южной Австралии.

Йошиха Суга будет также присутствовать на собрании группы четырёхклассников позднее на этой неделе.

В Quad будет обсуждаться COVID-19, изменение климата и региональная безопасность, два источника, знакомые с графиком, о котором сообщил Рейтер.

Федеральный правительство пытается обеспечить, чтобы суверенные интересы Австралии были поставлены на первое место, чтобы австралийцы могли жить мирно со многими другими странами в нашем регионе, как сказал Моррисон, репортеров, когда он сел на самолёт в Вашингтон.

Ожидается заключение новых соглашений о сотрудничестве между четырьмя странами, но, по словам одного из высокопоставленных правительственных источников, Австралия не объявит об укреплении климатических целей, поставленных Соединенными Штатами.

Моррисон отверг установление нулевого уровня выбросов к 2050 году и испытывает давление, чтобы сделать больше впереди климатического саммита Организации Объединенных Наций в Глазго с 31 октября по 12 ноября.

Моррисон также сталкивается с растущим давлением дома после отставки Христианского Портера министром инноваций и науки после того, как он принял анонимное пожертвование, чтобы частично профинансировать свои гонорары, когда он начал клевету против австралийского общественного вещательа.

Портер спросил совета, может ли пожертвование - которое разжигает опасения по поводу того, что донор может добиться чрезмерного влияния на министра - нарушить министерские правила, но Моррисон ушел в отставку в воскресенье.

Моррисон должен вернуться на избирательные участки к маю 2022 года, а опрос общественного мнения в понедельник, который будет прослушиваться, показал оппозиционным левоцентристским лейбористским партиям курсом на то, чтобы впервые получить власть с 2013 года.