Сирийские мигранты все еще не определились, кто будет голосовать в 2017 году

Зарубежка
СегодняПолитикаПроисшествияЛюдиЭкономикаСледствиеБизнесКультураНаука и медицинаЗарубежка
Сегодня
Политика
Происшествия
Люди
Экономика
Следствие
Бизнес
Культура
Наука и медицина
Зарубежка
© 2009–2021Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Вопрос-Ответ
Financial Assets
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», Общественное движение «Штабы Навального».
НКО, выполняющие функции иностранного агента: Некоммерческая организация «Фонд по борьбе с коррупцией», Межрегиональный профессиональный союз работников здравоохранения "Альянс врачей", Автономная некоммерческая организация «Центр по работе с проблемой насилия «НАСИЛИЮ.НЕТ», Программно-целевой Благотворительный Фонд "СВЕЧА", Красноярская региональная общественная организация "Мы против СПИДа", Некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан", Автономная некоммерческая организация социально-правовых услуг "Акцент", Межрегиональная общественная организация реализации социально-просветительских инициатив и образовательных проектов "Открытый Петербург", Санкт-Петербургский благотворительный фонд "Гуманитарное действие", Социально-ориентированная автономная некоммерческая организация содействия профилактике и охране здоровья граждан "Феникс ПЛЮС", Фонд содействия правовому просвещению населения "Лига Избирателей", Некоммерческая Организация Фонд "Правовая инициатива", Некоммерческая организация Фонд "Общественный фонд социального развития "Генезис", Автономная некоммерческая организация информационных и правовых услуг "Гражданская инициатива против экологической преступности", Некоммерческая организация "Фонд борьбы с коррупцией", Пензенский региональный общественный благотворительный фонд "Гражданский Союз", Ингушское республиканское отделение общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", Общественная организация "Саратовский областной еврейский благотворительный Центр "Хасдей Ерушалаим" (Милосердие), Частное учреждение "Центр поддержки и содействия развитию средств массовой информации", Региональная общественная организация содействия соблюдению прав человека "Горячая Линия", Фонд "В защиту прав заключенных", Автономная некоммерческая организация "Институт глобализации и социальных движений", Автономная некоммерческая организация противодействия эпидемии вич/спида и охраны здоровья социально-уязвимых групп населения "Центр социально-информационных инициатив Действие", Челябинское региональное диабетическое общественное движение "ВМЕСТЕ", Благотворительный фонд охраны здоровья и защиты прав граждан, Благотворительный фонд помощи осужденным и их семьям, Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти", Свердловский региональный общественный фонд социальных проектов "Новое время", Фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга", Фонд содействия развитию массовых коммуникаций и правовому просвещению "Так-Так-Так", Региональная общественная организация содействия просвещению граждан "Информационно-аналитический центр "Сова", Региональная общественная организация помощи женщинам и детям, находящимся в кризисной ситуации "Информационно-методический центр" Анна", Автономная некоммерческая организация социальной поддержки населения "Проект Апрель", Региональный благотворительный фонд "Самарская губерния", Свердловский областной общественный фонд "Эра здоровья", Международная общественная организация "Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал", Автономная Некоммерческая Организация "Аналитический Центр Юрия Левады", Автономная некоммерческая организация "Издательство "Парк Гагарина", Фонд содействия защите здоровья и социальной справедливости имени Андрея Рылькова, Благотворительный фонд социально-правовой помощи "Сфера", Челябинский региональный орган общественной самодеятельности "Уральская правозащитная группа", Челябинский региональный орган общественной самодеятельности - женское общественное объединение "Женщины Евразии", Омская региональная общественная организация "Центр охраны здоровья и социальной защиты "СИБАЛЬТ", Городская общественная организация "Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" (Рязанский Мемориал), Городская общественная организация "Екатеринбургское общество "МЕМОРИАЛ", Автономная некоммерческая организация "Институт прав человека", Некоммерческая организация "Фонд защиты гласности", Региональное общественное учреждение научно-информационный центр "МЕМОРИАЛ", Союз общественных объединений "Российский исследовательский центр по правам человека", Автономная некоммерческая организация "Дальневосточный центр развития гражданских инициатив и социального партнерства", Общественная организация "Пермский региональный правозащитный центр", Фонд "Гражданское действие", Межрегиональный общественный фонд содействия развитию гражданского общества "ГОЛОС-Урал", Автономная некоммерческая организация "Центр независимых социологических исследований", Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов "АКАДЕМИЯ ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА", Свердловская региональная общественная организация "Сутяжник", Межрегиональная благотворительная общественная организация "Центр развития некоммерческих организаций", "Частное учреждение в Калининграде по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров северных стран", Региональная общественная благотворительная организация помощи беженцам и мигрантам "Гражданское содействие", Автономная некоммерческая организация "Центр антикоррупционных исследований и инициатив "Трансперенси Интернешнл-Р", Региональный Фонд "Центр Защиты Прав Средств Массовой Информации", Некоммерческое партнерство "Институт развития прессы - Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
Иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента: "Голос Америки", "Idel.Реалии", Кавказ.Реалии, Крым.Реалии, Телеканал Настоящее Время, Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), Радио Свободная Европа/Радио Свобода (PCE/PC), "Сибирь.Реалии", "Фактограф", "Север.Реалии", Общество с ограниченной ответственностью "Радио Свободная Европа/Радио Свобода", Чешское информационное агентство "MEDIUM-ORIENT", Пономарев Лев Александрович, Савицкая Людмила Алексеевна, Маркелов Сергей Евгеньевич, Камалягин Денис Николаевич, Апахончич Дарья Александровна, Юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA «Medusa Project» (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014), Общество с ограниченной ответственностью «Первое антикоррупционное СМИ», Юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, Stichting 2 Oktober (регистрационный номер № 69126968), являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса «VTimes.io».
Лента новостей
Лента новостей
Новости – Зарубежка
Русская планета
Зарубежка

Сирийские мигранты все еще не определились, кто будет голосовать в 2017 году

Электрон Сыроежкин
20 сентября, 2021 12:25
3 мин
Электрон Сыроежкин
20 сентября, 2021 12:25
3 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

Сирийские мигранты Заке Сахар Р и его жена Нагва L и их четверо детей Джоан Лорд 3рд Рэллен 2nd R и новорожденный Хевин прибывают на австрийско-немецкую границу в Ахлайтене около Палау, Германия, 27 октября 2015 года. Саад проводит кампанию в своем штате Шлезвиг-Хольштайн на Балтийском побережье для Социал-демократов СДПГ, партии, к которой он присоединился в 2016 году всего через два года после прибытия в Германию с двумя огнестрельными ранами, которые он выжил в Сирии.

Я думал, что все, что усложняет мою жизнь, должно быть, мучает и других. Чтобы как можно быстрее их преодолеть, нужно быть политической партией, как сказал 28-летний студент политологии.

Наши родители жили в другой политической системе в течение долгих лет в ГерманииФраза Саад была возможностью обучить новое поколение в Сирии. Как и многие беженцы, беженцы впервые проголосуют как немецкий гражданин на чемпионате мира.

Решение канцлера Германии Ангелы Меркель освободить тысячи сирийских беженцев в 2015 году было решающим вопросом в прошлой избирательной кампании штата в 2017 году?

Не все вновь натурализованные беженцы так же ясны, как Саад в своих намерениях по голосованию.

Я рад этой возможности, но я очень осторожен и, возможно, не буду голосовать, - говорит Махер Обейди, 29 лет, которая живет в городе Синген рядом со швейцарской границей.

Обед, натурализованный в 2019 году, сказал, что отсутствие ясности среди сторон по вопросам внешней политики, особенно в Сирии, было причиной его сомнений.

По данным Федеральной статистики, число сирийцев, которые приобрели немецкое гражданство, выросло на 74,1 % до 6700 человек. Общее число сирийских беженцев, по оценкам, намного выше, чем 700,000, но для получения гражданства требуется время и усилия.

В исследовании, проведенном в 2020 году Советом экспертов по интеграции и миграции SVR, было обнаружено, что в 2017 году проголосовало только 62,000 германцев с миграционным прошлым, против 86,000 коренных немцев.

Изучение языков и социально-экономического положения были двумя факторами, определяющими участие мигрантов, а также продолжительность их пребывания,

Чем дольше человек останется в Германии, тем легче я убеждён, что этого больше не повторится! По его словам, чем более вероятно, что они почувствуют, что понимают и могут участвовать в политической жизни.

Исторически, мигранты из южной Европы и Турции, прибывшие в качестве гостей, остались на работе, рассматривая социал-демократов как партию, которая лучше всего представляла их интересы, как показало исследование, проведенное научно-исследовательским институтом DIW.

В отличие от этого, сирийцы, скорее всего, поддерживали консерваторов Меркель, которые сформировали миграционную политику с 2013 по 2016 годы, когда большинство из них прибыли в Германию, как выяснилось исследование.

Но сейчас многие сирийские люди делают разные вычисления, когда Меркель ушла из политики после 16 лет правления.

Что Меркель делает сегодня? Спросил Абдулазиза Рамадана, главу организации интеграции мигрантов в Лейпциге, который был натурализован в 2019 году?

Неформальный опрос членов группы сирийских мигрантов на Facebook показал, что большинство из них теперь будут голосовать за СДПГ, а затем зеленые, если они будут иметь право голоса. Третий выбор, мне всё равно, был лучшим выбором.

Махмуд Аль Кутафан, врач, живущий в городе Фрайбург на юго-западе, входит в число немногих сирийцев, которые были натурализованы, чтобы голосовать в 2017 году, во время президентских выборов.

" Я голосовал за партию г-жи Меркель, потому что она поддерживает беженцевquot ;, - сказал он.

Хотя он и не жалел об этом решении, он не уверен, как голосовать в этот раз, как многие другие, кто задумывается после Меркель, немецкие избиратели : дата выборов ближе, но я честно еще не решил.

Поделиться
ТЕГИ
Европа
Сирия
Турция
Ангела Меркель
Германия
Швейцария
Facebook
Балтийское море
Организация Объединенных Наций
Нацистская Германия
Древняя Греция
Социал-демократическая партия Германии
DIW Records
Фрейбург и Брейсгау
Лейпциг
Палау
Шлезвиг-Гольштейн
Синген
Южная Европа
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
3 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!