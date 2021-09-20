Сирийские мигранты все еще не определились, кто будет голосовать в 2017 году

Зарубежка

Сирийские мигранты Заке Сахар Р и его жена Нагва L и их четверо детей Джоан Лорд 3рд Рэллен 2nd R и новорожденный Хевин прибывают на австрийско-немецкую границу в Ахлайтене около Палау, Германия, 27 октября 2015 года. Саад проводит кампанию в своем штате Шлезвиг-Хольштайн на Балтийском побережье для Социал-демократов СДПГ, партии, к которой он присоединился в 2016 году всего через два года после прибытия в Германию с двумя огнестрельными ранами, которые он выжил в Сирии.

Я думал, что все, что усложняет мою жизнь, должно быть, мучает и других. Чтобы как можно быстрее их преодолеть, нужно быть политической партией, как сказал 28-летний студент политологии.

Наши родители жили в другой политической системе в течение долгих лет в ГерманииФраза Саад была возможностью обучить новое поколение в Сирии. Как и многие беженцы, беженцы впервые проголосуют как немецкий гражданин на чемпионате мира.

Решение канцлера Германии Ангелы Меркель освободить тысячи сирийских беженцев в 2015 году было решающим вопросом в прошлой избирательной кампании штата в 2017 году?

Не все вновь натурализованные беженцы так же ясны, как Саад в своих намерениях по голосованию.

Я рад этой возможности, но я очень осторожен и, возможно, не буду голосовать, - говорит Махер Обейди, 29 лет, которая живет в городе Синген рядом со швейцарской границей.

Обед, натурализованный в 2019 году, сказал, что отсутствие ясности среди сторон по вопросам внешней политики, особенно в Сирии, было причиной его сомнений.

По данным Федеральной статистики, число сирийцев, которые приобрели немецкое гражданство, выросло на 74,1 % до 6700 человек. Общее число сирийских беженцев, по оценкам, намного выше, чем 700,000, но для получения гражданства требуется время и усилия.

В исследовании, проведенном в 2020 году Советом экспертов по интеграции и миграции SVR, было обнаружено, что в 2017 году проголосовало только 62,000 германцев с миграционным прошлым, против 86,000 коренных немцев.

Изучение языков и социально-экономического положения были двумя факторами, определяющими участие мигрантов, а также продолжительность их пребывания,

Чем дольше человек останется в Германии, тем легче я убеждён, что этого больше не повторится! По его словам, чем более вероятно, что они почувствуют, что понимают и могут участвовать в политической жизни.

Исторически, мигранты из южной Европы и Турции, прибывшие в качестве гостей, остались на работе, рассматривая социал-демократов как партию, которая лучше всего представляла их интересы, как показало исследование, проведенное научно-исследовательским институтом DIW.

В отличие от этого, сирийцы, скорее всего, поддерживали консерваторов Меркель, которые сформировали миграционную политику с 2013 по 2016 годы, когда большинство из них прибыли в Германию, как выяснилось исследование.

Но сейчас многие сирийские люди делают разные вычисления, когда Меркель ушла из политики после 16 лет правления.

Что Меркель делает сегодня? Спросил Абдулазиза Рамадана, главу организации интеграции мигрантов в Лейпциге, который был натурализован в 2019 году?

Неформальный опрос членов группы сирийских мигрантов на Facebook показал, что большинство из них теперь будут голосовать за СДПГ, а затем зеленые, если они будут иметь право голоса. Третий выбор, мне всё равно, был лучшим выбором.

Махмуд Аль Кутафан, врач, живущий в городе Фрайбург на юго-западе, входит в число немногих сирийцев, которые были натурализованы, чтобы голосовать в 2017 году, во время президентских выборов.

" Я голосовал за партию г-жи Меркель, потому что она поддерживает беженцевquot ;, - сказал он.

Хотя он и не жалел об этом решении, он не уверен, как голосовать в этот раз, как многие другие, кто задумывается после Меркель, немецкие избиратели : дата выборов ближе, но я честно еще не решил.