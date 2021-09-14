Сингапурское « Хватка » падает на протяжении всего года в условиях возобновленной пандемии ограничений на передвижение

Зарубежка

Сингапур, 14 сентября « Reuters Hab », крупнейшая группа стран Юго-Восточной Азии по доставке продовольствия, снизил свои прогнозы на полный год во вторник, ссылаясь на новую неуверенность в отношении ограничений на передвижение, связанных с пандемией, несмотря на поощрение уровня вакцинации в регионе.

В заявлении, сделанном в Сингапуре « Граб », также заявил, что он добивается прогресса в своем рекордном слиянии https : www.reuters.com.its, заявив, что он строит сотрудничество с « Храбом », и рассматривает, как это сделать, " Соединяя себя с другими компаниями в Канаде ". Слияние бизнеса с компанией SAP Altimer Frowth Corp в начале года – мы-спак – будет оценено как слияние с американской закупочной компанией специального назначения SAP Altimeter Throwth Corp – почти 40 - bln-ources - 2021 - 04-13 Mit SPAC Altimeter Furwance Corp.

И он вновь заявил, что сделка стоимостью почти 40 миллиардов долларов, как ожидается, будет завершена в четвертом квартале.

Взятка, которая имеет работу в восьми странах и более 400 городах в регионе с населением 650 миллионов человек, сказала, что собирается сообщить, что группа скорректировала чистые продажи в размере 2,1-2,2 миллиарда долларов по сравнению с ожидаемыми 2,3 миллиардами долларов, объявленными в апреле.

Кроме того, она предсказывала потери на уровне группы EBITDA в размере 0,7-0,9 млрд. долларов США в этом году по сравнению с ранее прогнозируемыми потерями ECBTIDA в размере 0,6 млрд. долларов США.

Прогноз на 2021 год, сделанный на протяжении всего года, предполагает продление полных и частичных блокировок в нескольких странах, где « Храб » действует в результате продолжающегося распространения COVID-19.

Скорректированные чистые продажи « Хвата » выросли на 92 % до 550 миллионов долларов во втором квартале, в то время как скорректированные потери « EBITDA » выросли на 4 % до 214 миллионов долларов.

Наша доставка по-прежнему опережает и растет быстро, с добавлением новых предложений, таких как GrabMart и GrabSupermarket, и мы надеемся продолжить значительные инвестиции в этот сегмент, сказал Питер Оуи, главный финансовый сотрудник Граба.