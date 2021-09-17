Сингапур вложит 1 доллар. 5 млрд в быстрорастущих компаниях

Зарубежка

Блумберг - Сингапур стремится к тому, чтобы организовать раунд инвестиций на сумму 1,05 млрд. евро при поддержке государственной инвестиционной фирмы Temasek Holdings Pte. Поддерживая фондовый рынок, который боролся с медленной котировкой и с умеренной торговлей.

Фонд будет вкладывать средства в компании с высоким уровнем роста и в первоначальные общественные предложения. По отдельности инвестиционная структура Совета экономического развития, правительственного агентства по иностранным инвестициям в Сингапур, вложит до 500 миллионов S в фонд, который будет предназначен для компаний, стремящихся перечислить через два-пяти лет.

Мы знаем, что инициативы, которые мы сегодня выдвигаем, не являются волшебной пулей. Однако, мы полагаем, что они взорвут новый ветер в паруса нашего рынка ценных бумаг, министра торговли и промышленности Ган Ким Юн рассказал репортерам в пятницу.

По словам правительства, план, выпущенный Блумбергом 14 сентября, предназначен для повышения привлекательности города-государства как места для привлечения капитала для местных и региональных компаний. Кроме того, вовлечена компания « Sashing Schange Lobd. ».

Это шаг в правильном направлении, но общая сумма на данный момент мала, и нам может понадобиться больше мер, чтобы иголька могла двигаться более полно, сказал Теренс Чуа, аналитик из Filip Securities Research Pte.

В последние годы, финансовые потрясения в Сингапуре столкнулись с низкими рисками и с умеренной ликвидностью, торгующей ценными бумагами. В этом месяце SGX смогла запустить основу для котировки компаний и подписала соглашение о сотрудничестве с Таиландом по облигационным квитанциям.

Мы делаем это не только ради высокой оценки или рыночных ограничений. Ган Ким Юн сказал, что это должно дать наиболее перспективным стартапам и предпринимателям из Сингапура и всего региона еще один двигатель роста.

Вот некоторые большие шаги, анонсированные в пятницу :

Правительство и Temasek создадут новый фонд, который будет иметь стартап-капитал S1500 млрд. Инвестиционная группа Совета экономического развития запустит фонд IPO в размере до 500 миллионов S для инвестиций в компании, которые являются технологическими новаторами, и два или более раунда финансирования от публичного листинга. Фонд будет сотрудничать с компаниями, чтобы помочь им расшириться, с точки зрения создания IPO в Сингапуре. Гранты Валютного Управления Сингапура на учёт затрат компаний на биржевые котировки, первоначально введённые в 2019 году, будут увеличены. SGX будет работать с компаниями, чтобы обеспечить индивидуализированные решения на рынке капитала, начиная с частного роста и заканчивая повышением ликвидности.

Индекс Straits Times также был немного изменён в пятницу.