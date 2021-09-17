Сингапур улучшит условия жизни после вспышки COVID - 19

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Медицинский персонал помогает рабочим-мигрантам, когда он въезжает в машину скорой помощи на заводское общежитие, во время вспышки коронавируса COVID-19 в Сингапуре 28 апреля 2020 года. СИНГАПУР, 17 сентября, Рейтерс - Сингапур объявил в пятницу о новых стандартах для общежитий трудящихся-мигрантов, с тем чтобы снизить риск передачи инфекционных заболеваний и улучшить условия жизни после того, как в прошлом году объекты пострадали от крупной эпидемии COVID.

Вспышка была в центре внимания часто осложненных и антисанитарных условий в общежитиях, в которых находятся десятки тысяч низкооплачиваемых работников из таких стран, как Бангладеш, Индия и Китай.

По словам министерства трудовых ресурсов в пятницу, новые стандарты включают в себя ограничение заполняемости, совместные туалеты, лучшую вентиляцию и сегментацию коммунальных объектов. Жители также будут иметь более прохладные комнаты в комнате Wi-Fi.

В то время как требования применяются к существующим объектам, органы власти также пересматривают способы улучшения существующих общежитий. Правительство также планирует построить две новые общежития, вместе взятые, по крайней мере, 12500 кроватей, которые будут завершены примерно через три года.

Только в прошлом году Сингапур закрыл разросшиеся жилищные блоки, чтобы остановить рост COVID - 19 случаев в общежитиях на несколько месяцев, чтобы ужесточить расширяющуюся границу.

Даже в этом году, когда остальной Сингапур вернулся к некое подобие нормальной жизни, иностранные рабочие, как правило, были вынуждены работать, проводить развлекательные мероприятия или выполнять важные задачи в своих жилых домах.

На этой неделе в Сингапуре была начата пилотная программа, чтобы облегчить некоторые меры по движению.