Сингапур планирует повысить местный фондовый рынок, говорят источники

Зарубежка

Блумберг - Сингапур планирует новые меры по стимулированию внутреннего фондового рынка, согласно людям, которые знают об этом деле.

Государственная инвестиционная фирма Temasek Holdings Pte. По словам людей, 65 « партнёров по акционерному капиталу » Pte, размер фонда которых составляет не менее 1 млрд. S и 745 млн. долл., будут инвестировать в Сингапур и региональные компании среднего класса, в том числе в первые публичные предложения. Temasek и суверенный фонд благосостояния GIC Pte. По его словам, люди просят не идентифицироваться до появления объявления, ожидаемого на этой неделе,

Валютное управление Сингапура также участвует в усилиях, а вкладчик планирует добавить некоторые из уже существующих мер, - сказал один из людей.

Усилия по увеличению местных инвестиций Temasek и GIC могли бы помочь укрепить внутренние сингапурские банки, которые боролись с слабыми котировками и низкой ликвидностью в последние годы. Нехватка технических имен - одна из самых острых тем на фондовых рынках Сингапура с тех пор, как началась пандемия - также повлияла на интерес инвесторов к глобальным рынкам капитала.

В этом месяце Singapan Exchange Ltd. представила правила для листинга SPAC в попытке получить кусок того, что становится всемирным безумием. Этот шаг, как ожидается, будет взят из списков отраслей, включая технологии и производство.

За последние пять лет, согласно эталонному индексу Times, который доминировал в секторах старой экономики, таких как финансы и собственность, на годовой основе составил 6 % в долларах США, что составляет примерно половину от более широкого индекса MSCI для Азиатско-Тихоокеанского региона.

В то время как по состоянию на 31 марта, городские инвестиции составили 24 % от портфеля Temasek R $ 381 млрд, большая часть этих инвестиций была привязана к монолитам, таким как Singapore Airlines Ltd. и Singapore Telecommunications Ltd.

Появление инновационных компаний, обеспечивающих рост экономики в Сингапуре и регионе, предоставит возможности для капитальных решений, чтобы поддержать их расширение, - сказал Темасек в своем ответе по электронной почте на вопросы Блумберга. Темасек и его сеть партнеров могут быть поставщиками структурного капитала, особенно в областях долгосрочных структурных тенденций, которые мы определили : дигитализация, устойчивое существование, более длительная продолжительность жизни и будущее потребления. Министерство торговли и промышленности, MAS, GIC и Singapan Exchange Ltd. отказались комментировать свои выводы.

По его словам, Тан Чун Ли из Темасека поможет возглавить 65 партнеров по акционерному капиталу, у которых также будет полномочия, которые выходят за пределы Сингапура, если потребуется. И она, и американская организация - 65 Auitle Partners Management U.K. Ltd - были официально созданы в начале этого года, согласно нормативным документам в Сингапуре и Великобритании.

Согласно Институту Монетарного фонда благосостояния, GIC имеет 545 миллиардов долларов в активах под управлением. Традиционно ее мандат препятствовал инвестициям внутри страны, за исключением редких примеров, когда подавляющее большинство доходов поступает из-за пределов Сингапура, таких как компания, предоставляющая услуги логистики, GLP и Esco Life Sciences Group.