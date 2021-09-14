Сингапур окажется в тупике, если внешняя политика в области труда изменится

Зарубежка

Ассистент по кухне берет перерыв рядом с зоной рассадки закрытого ресторана в Сингапуре.

СИНГАПУР : Лоренс Вонг - министр финансов - Сингапур заявил, что компании переведут свой бизнес в другие страны, если политика финансового центра станет чрезмерно ограничительной, что приведет к тому, что его маленькая и открытая экономика погрузится в тупик.

Если мы не будем осторожны, десятилетия тяжелой работы по созданию нашего бизнес-центра будут потрачены впустую, наша экономика сократится и упадет в тупик, как сказал Вонг в парламенте. В конечном итоге, мы столкнемся с гораздо худшими проблемами, и не с сингапурцами, которые, в конечном итоге, заплатят за них, а с иностранцами, которые умрут. Иностранный труд в Сингапуре уже давно является проблемой « горячих кнопок », но неопределенность из-за пандемии COVID-19 усилила проблемы с занятостью среди местных жителей, по мере того как город восстанавливается после рекордной рецессии прошлого года.

Правительство уже несколько лет ужесточает политику в отношении местных рабочих, одновременно принимая меры по поощрению иностранного найма, в том числе повышая порог заработной платы при выдаче разрешений на работу.

Вонг сказал, что правительство будет продолжать обеспечивать местные зарплаты, поспевающие за подготовкой иностранцев, и изучает, как улучшить структуру.

Чуть менее 30% из 5,7 млн жителей Сингапура являются нерезидентами, по данным правительственной статистики, по сравнению с примерно 10% в 1990 году. Но меньшее количество иностранцев в прошлом году сократило общее население на 0,3 % из-за ограничений на передвижение и связанных с пандемией потерь рабочих мест.

Большое количество иностранцев являются краткосрочными помощниками или ручными рабочими, но именно число тех, кто работает на высокооплачиваемых профессиональных рабочих местах, подвергалось сомнению оппозиционными партиями.