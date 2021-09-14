Силиконовые лаборатории запускают новые микросхемы и программное обеспечение для поиска информации в Интернете

Зарубежка

Компания Reuters - Silicon Laboratories Inc запустила новые чипсы и программное обеспечение, чтобы углубить свою погоню за Интернетом рынка Вещей IoT после того, как в начале этого года она завершила побочный процесс нескольких предприятий.

Компания « Остин », базирующаяся в Техасе, продала акции на www.reuters.com. com Technologies - Produclect-infrastructure - Автомобильная единица - 275 - bln - 2021 - 04 22 некоторые активы автомобильных чипов и другие линии бизнеса компании Skyworks Solutions Inc за 2,75 млрд. для того, чтобы сосредоточить свое внимание на предоставлении чипов для подключенных устройств, таких как умные бытовые гаджеты, интеллектуальные датчики и подключенные промышленные машины, которые собирают данные, которые могут быть проанализированы для повышения эффективности производства.

Проблема, которую пытаются решить Силиконовые Лаборатории, является сложной, но технологически простой : в то время как все эти устройства, в конце концов, подключаются к Интернету, им для этого необходим бушель переменных стандартов беспроводной связи.

Силиконовые Лаборатории пытаются разработать чипсы и программное обеспечение, которые производители гаджетов могут выкупить и использовать без необходимости стать экспертами в каждой беспроводной технологии по мере ее изменения.

Во вторник компания объявила о новом чипе, направленном на то, чтобы отправить маленькие файлы обратно в Интернет с помощью очень крохотных батарей, которые могут быть использованы в устройствах, таких как окно и дверные сенсоры в системах внутренней безопасности. Компания также сообщила, что разработала систему, чтобы позволить клиентам вводить свои собственные меры безопасности в чипсы во время производства, чтобы они защищали чипсы от взлома.

Но его самым крупным заявлением было программное обеспечение, которое оно предоставит бесплатно всем производителям устройств IOT. Цель программного обеспечения заключается в том, чтобы стать универсальным переводчиком между различными беспроводными технологиями, чтобы избежать устройств, которые могут больше не работать, если стандарт в течение ближайших нескольких лет не будет работать в пользу.

Все ваши решения все еще будут общаться друг с другом и работать, - сказал президент Силиконовой Лаборатории Мэтт Джонсон, который станет исполнительным директором в следующем году, - сказал Рейтер в интервью Рейтеру. Инструменты и программное обеспечение являются реальным катализатором для того, чтобы позволить нашей промышленности двигаться быстрее, а не просто кремниевым путем.