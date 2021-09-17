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Зарубежка
Си Цзиньпин заявил, что внутренние силы никогда не должны вмешиваться во внешние дела
17 сентября, 2021 10:55
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Русская планета
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Пекин, 17 сентября Reuters : согласно китайским государственным СМИ, президент Китая Си Цзиньпин сказал в пятницу, что внутренним силам никогда не следует позволять вмешиваться во внешнюю политику под любым предлогом.
По словам Си Цзиньпина, странам следует твердо поддерживать свои собственные пути развития и модели управления, соответствующие местным условиям.
Он сказал, что будущее нашей страны должно находиться в наших руках.
Си выступал на встрече глав государств Шанхайской организации сотрудничества ШОС в Таджикистане по видеоканалу.
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