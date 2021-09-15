Швейцарская компания продала IPO на 746 миллионов долларов

Зарубежка

Компания Holding AG, чью патентованную технологию подстраховки привлекла теннисную легенду Роджера Федерера как инвестора, в свой первый торговый день в Нью-Йорке подскочила на 48 %.

Доля выросла до 35,40 долларов США в среду после того, как была продана в первом публичном предложении за 24 доллара каждый. Компания, базирующаяся в Цюрихе, собрала 746 миллионов долларов с акций на маркетинг от 20 до 22 долларов США в первом раунде предложения.

С тех пор, как он был основан десять лет назад, он стал одним из самых быстрорастущих брендов беговых боксеров в мире. Марке получил еще один стимул от пандемии благодаря буму, вызванному блокировкой в бегах, на свежем воздухе и в обычной одежде. Обувь, известная своими отличительными тюбиковыми подушками на подошве, получила культ, который последовал за ними. Федерер стал акционером в 2019 году, и компания открыла ботинок, разработанный им на сумму около 200 долларов.

IPO дает нам еще одну отправную точку, возможность вырасти по всему миру, сказал в интервью один из основателей Дэвид Аллеманн. Намечается открыть свой следующий магазин в Токио в 2022 году и заглянуть в дополнительные магазины в США и Китае.

К Аллеманну присоединились около 100 бегунов, бегущих вдоль реки Гудзон на фондовую биржу Нью-Йорка перед открытием колокола.

Чистый доход за шесть месяцев до июня составил 3,8 млн. франков, по сравнению с потерей 33,1 млн. франков за год до этого. За первую половину года корректированная компания Ebitda составила 47,3 миллиона франков.

Домом бренда является Швейцария, но мы хотели, чтобы она была частью самого глобального фондового рынка и обратилась к мировому сообществу инвесторов, - сказал главный финансовый директор Мартин Хоффман.

Goldman Sachs Group Inc. Morgan Stanley, JPMorgan Chase Co., UBS Group AG и Credit Suisse Group AG управляли продажей.