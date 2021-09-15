Швейцарская беговая компания станет публичной в среду
Швейцарский беговой бренд, поддерживаемый высшим теннисом Роджером Федерером, обнародуется на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду.
Ожидается, что оценка компании составит около 6,5 млрд. долларов США после того, как стоимость акций составит 24 доллара США, что является самым высоким показателем ожидаемого диапазона в 18 - 24 доллара США, что приведет к росту более чем 700 млн. долларов США.
Компания присоединится к типам Nike, Adidas и Puma на публичной биржевой арене.
Компания началась в Z богатой примерно десять лет назад с целью изменить мир правления. Компания использует амортизирующую технологию под названием CloudTec, которая сжимается вертикально и горизонтально для взлетов взрывчатых веществ и мягких посадок, согласно En. Компания утверждает, что они создали высоко адаптивный подушечник, который снижает усталость мускулами и С момента своего создания она продвинулась в более чем 50 странах с более чем 6500 магазинами Remium Retail. Его европейская штаб-квартира находится в Бразилии, но также имеет отделения в США, Японии, Австралии и Южной Корее.
В апреле компания уже начала готовиться к первоначальному публичному предложению IPO, которое, согласно прогнозам, будет стоить бизнесу около 5 миллиардов долларов в Блумберге, ссылаясь на людей, которые знают об этом деле.
В то время источники рассказали Блумбергу, что оно планировало опубликовать информацию осенью и сотрудничало с некоторыми крупными банками, такими как Goldman Sachs, Morgan Stanley и JPMorgan Chase.
Представитель организации On отказался комментировать планы потенциальных IPO.
В то время представитель организации On отказался комментировать IPO.