Сезон возврата в школу будет стремительно расти

Зарубежка

На фоне горячего расходования средств от обратного школьного сезона и отскока в наборе кадров, потребительский дискреционный сектор готов к буму. По словам старшего исследовательского аналитика Коуэна Оливера Чэня, есть несколько акций, за которыми надо следить.

Это один из самых больших сезонов возвращения в школу и работы за всю нашу жизнь, Чэнь сказал Yahoo Financial Live.

Чэнь присоединился к Yahoo Financial Live, чтобы обсудить компании, которые могли бы извлечь наибольшую выгоду из этого сезона возвращения в школу, состояние рынка роскоши и перебои в цепочке поставок, которые сбивают потребительский дискреционный сектор.

Во-первых, Чэнь считает, что Target TGT находится в уникальном положении, чтобы извлечь выгоду из увеличения расходов.

Цель действительно хорошо справилась с сдерживанием пикапа или пикапом. То же самое сказал и Walmart WMT Чэнь. Это большая модификация – куда вы подъезжаете – и она чрезвычайно удобная и очень важная. В дополнение к прогрессу, достигнутому « Target » в бизнес-модели ограничения пикапа, Чэнь назвал свои разнообразные предложения товаров, в том числе товаров домашнего пользования, одежды и продуктов питания, одним из главных факторов, позволяющих компании извлекать выгоду из сезона возврата к школе. Он также упомянул о частных брендах и меркантилизации, как о сильных сторонах.

Однако, по мнению Target, среди всех доступных продуктов есть одежда, которая будет находиться на вершине потребительского магазина, в этом сезоне снова в школу. Он также отметил, что американская Eagle AEO находится в положении, позволяющем использовать этот импульс в расходах на одежду с точки зрения ее джинтин-продукции.

Что касается универмагов, Чэнь назвал Masy's Meas особенно привлекательным из-за его оценки. По сравнению с конкурентами Nordstrom JWN и KSS Коля, которые имеют отношение к акциям примерно 11 и 13 соответственно, он считает, что Мэйси имеет заниженную оценку около шести.

По словам Чэня, Мэйси также делает успехи в сфере электронной коммерции.

Какие изменения они делают? Он становится быстрым, но гораздо более быстрым, сказал Чэнь. Например, цифровые продажи вырастут примерно на 40%. Для преобразования этой организации, закрытия магазинов, оценки запасов, ценообразования и управления планированием – все это является ключевым положительным моментом. Чэнь, однако, ссылался на волатильность пешего трафика в торговых центрах, а также на закрытие, как на ветряные ветры для универмагов и специализированных розничных торговцев. По его словам, все это, в сочетании с постоянными сбоями в цепочке поставок и завышенными транспортными расходами, которые пойдут в праздничный сезон, вероятно, вызовет рост цен на такие товары, как одежда и обувь, следующей весной.

Однако, по нашему скромному мнению, мы выборочно бродим по дискреционному сектору, учитывая потребительский фон, учитывая товарные тенденции, и рассматриваем избирательно по некоторым акциям, таким как Мейси по оценке.