Северная Корея запускает две баллистические ракеты у своего восточного побережья

Зарубежка

Северокорейский флаг летит на мачте в Постоянном представительстве Северной Кореи в Женеве 2 октября 2014 года. Фотография файла ReUTERS Deni Baliouse :

СЕУЛ, 15 сентября – Южная Корея выпустила у своего восточного побережья несколько баллистических ракет, военные Северной Кореи сказали об этом в среду, нагнетая напряженность буквально через несколько дней после испытания ракеты с возможным ядерным потенциалом.

Пхеньян последовательно развивает свою программу создания оружия в условиях противостояния переговорам, направленным на демонизацию своих ядерных и баллистических ракетных арсеналов в обмен на облегчение санкций США. Переговоры были заморожены с 2019 года после технической катастрофы.

Южная Корея выпустила две неопознанные баллистические ракеты из своего центрального района на восточном побережье, а разведывательные органы Северной Кореи и Соединенных Штатов проводят детальный анализ для получения дополнительной информации, - сказали в заявлении южнокорейские совместные начальники штабов.

Южнокорейские военные повысили уровень наблюдения и поддерживают полную готовность в тесном сотрудничестве с Соединенными Штатами, добавили JCS.

Служба береговой охраны Северной Кореи также сообщила об объекте, который может быть баллистическим ракетом, был выпущен из Японии, высадившейся за пределами ее исключительной экономической зоны.

Премьер-министр Японии Йосихида Суга осудил запуск ракеты как возмутительный и решительно назвал этот запуск угрозой миру и безопасности в регионе.

Как Суга, так и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созовут заседания своих советов национальной безопасности для обсуждения запусков, согласно их офисам.

Офис Мун сообщил, что он был немедленно проинформирован об испытаниях баллистических ракет, первом с марта этого года в Северной Корее и дальнейшем нарушении санкций ООН.

Последний запуск состоялся в то время, когда министры иностранных дел Южной Кореи и Китая провели переговоры в Сеуле, несмотря на озабоченность недавним испытанием Северной Кореи крылатыми ракетами и застопорившимися переговорами о денуклеаризации между Пхеньяном и Вашингтоном. Северная Корея заявила, что на прошлой неделе она успешно протестировала новую крылатую ракету дальнего радиуса действия, назвав ее стратегическим оружием огромной важности. Аналитики говорят, что оружие может быть первой ядерной крылатой ракетой, обладающей ядерным потенциалом, но все еще не имеющей возможности снимать грузы. Министр иностранных дел Ван И, когда его спросили о предыдущих испытаниях крылатых ракет, сказал, что все стороны должны работать на Корейском полуострове, чтобы содействовать миру и стабильности.

Он сообщил репортерам не только северокорейское военное присутствие, но и другие страны также осуществляли военную деятельность. Все мы должны приложить усилия таким образом, чтобы помочь возобновить диалог.