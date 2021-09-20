Зарубежка

Южнокорейский солдат смотрит в сторону юга, как северокорейский солдат, который стоит на страже в Панмунджоме в деревне перемирия Кореи, расположенной в демилитаризованной зоне ДМЗ, разделяющей две Кореи, 28 августа 2019 года. КОЛУМБИЯ Ким Х Хун Джи пул – офицер.

СЕУЛ, Sept 20 Reuters - Северная Корея предупредила, что Соединенные Штаты рискуют начать опасную гонку ядерных вооружений, предоставляя подводные технологии Австралии, критикуя ее двойные стандарты и обещая контрмеры.

На прошлой неделе Соединенные Штаты объявили о создании нового партнерства в области ядерной безопасности с участием Британии, чтобы поддержать Австралию в Китае в строительстве минимум восьми атомных подводных лодок. Северная Корея присоединилась к Китаю и осудила решение президента США как безответственное решение, которое разрушает глобальный мир и стабильность и региональные усилия по нераспространению.

Это чрезвычайно опасные и нежелательные действия, которые спровоцируют ядерную войну в Азиатско-Тихоокеанском регионе и сотрут стратегический баланс на Севере, - сказано в комментарии, представленном официальным новостным агентством KCNA.

Северная республика критиковала двойное деловое отношение Вашингтона, разделяя высказывания представителя Белого дома Джен Псаки, что она не стремится к конфликту с Китаем, но решение состояло в укреплении региональной безопасности.

По словам министерства, ее претензия означает позицию, что любая страна может распространять ядерные технологии, если она в своих интересах, и это говорит о том, что США являются главным виновником свержения международной системы ядерного нераспространения.

Мы внимательно следим за развитием американского решения и, конечно, будем принимать соответствующие контрмеры на случай, если они даже окажут незначительное неблагоприятное воздействие на безопасность нашей страны. Лидер Северной Кореи Дональд Трамп согласился работать над денуклеаризацией Корейского полуострова и наладить новые отношения на саммите с тогдашним президентом США Ким Чен Уном, хотя переговоры зашли в тупик с 2019 года из-за этого ( традиционного ) принципа.

Вашингтон осудил Вашингтон за поддержку его собственного развития оружия, а программа Вашингтона была расстроена как угроза региональному миру и безопасности.

В пятницу государственные СМИ Северной Кореи сообщили, что двойные стандарты Вашингтона и враждебная политика препятствовали возобновлению переговоров о денуклеаризации.