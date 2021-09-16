Северная Корея испытывает баллистические ракеты у восточного побережья
Люди смотрят телевизионное шоу, записанное на видеозаписи новостного репортажа о Северной Корее, которое, казалось бы, было парой баллистических ракет у их восточного побережья в Сеуле, Южная Корея, 15 октября 2021 года. СЕУЛ, 16 сентября Рейтер - Ракеты, выпущенные Северной Кореей в среду, были испытанием новой бесгосударственной беспилотной ракетной системы NKNA в четверг.
По словам KCNA, ракеты пролетели 800 км 497 миль, прежде чем поразить цель в море у восточного побережья Северной Кореи.
В среду южнокорейские и японские власти объявили, что они обнаружили запуск двух баллистических ракет из Северной Кореи, всего через несколько дней после того, как они провели испытание ракеты, которую аналитики охарактеризовали как ядерный потенциал. По словам доклада KCNA, испытание было проведено железнодорожным ракетным полком, который был организован в начале этого года.
Ракетная система железнодорожного базирования служит в качестве эффективного противоударного средства, способного нанести суровый множественный удар по силам, представляющим угрозу, - сказал Пак Чен, северокорейский маршал и член Президиума правящей Рабочей партии Кореи в Политбюро, который наблюдал за испытанием, по словам KCNA.