Северная Корея и Южная Корея проводят переговоры через день после ракетных испытаний

Зарубежка

Токио - 14 сентября - 16 декабря 2017 года - Северная Корея провела переговоры в Северокорейском генеральном консульстве по обсуждению ракетно-ядерной программы Северной Кореи на следующий день после того, как Пхеньян сообщил, что она провела новое испытание ракет дальнего радиуса действия https : www.reuters.org /. Государственные СМИ Северной Кореи объявили в понедельник, что это были успешные испытания новой крылатой ракеты дальнего радиуса действия, которая, по словам аналитиков, может стать первым таким оружием в стране с ядерным потенциалом.

Последние события в Северной Корее напоминают о важности тесного общения и сотрудничества между этими странами, сказал Сон Ким, специальный посланник США по КНДР, в своем вступительном слове, используя инициалы Корейской Народно-Демократической Республики, ее официальное название.

Три страны обсуждали способы преодоления противостояния с Северной Кореей из-за ее программ создания ядерного оружия и баллистических ракет, которые привели к международным санкциям.

Встретившись со своим южнокорейским коллегой Noh Kyu-duk и японским коллегой Takehiro Funakoshi, Ким заявил, что Вашингтон остается открытым для дипломатии, чтобы заняться вопросами Северной Кореи.

Три согласованных диалога и дипломатия были срочно необходимы для достижения полной денуклеаризации Южнокорейского полуострова в заявлении министерства иностранных дел Кореи.

Денуклеаризация была целью с тех пор, как северокорейский лидер Ким Чен Ын встретился с бывшим президентом США Дональдом Трампом и президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ин в 2018 году.

Южная Корея и Соединенные Штаты также обсуждали способы взаимодействия с Пхеньяном, в том числе возможность совместного гуманитарного проекта в Северной Корее, добавило Южнокорейское министерство иностранных дел, не предоставив при этом дополнительных подробностей.

Президент США заявил, что он все еще готов к диалогу с Пхеньяном, несмотря на недавние ракетные испытания, но пока что не проявляет готовности ослабить санкции.

Пхеньян заявил, что не видит никаких признаков изменений в политике со стороны Соединенных Штатов, ссылаясь на такие вопросы, как санкции, а также совместные военные учения с Южной Кореей, которые, как он утверждает, готовятся к нападению.

В то время как Вашингтон является близким союзником как Японии, так и Южной Кореи, отношения между азиатскими соседями часто были напряженными в вопросах, включая споры о суверенитете, оккупацию Японией Корейского полуострова в 1910-45 годах и их военную историю.

Любой совместный подход к отношениям с Китаем также должен был бы учитывать Северную Корею, главного покровителя затворничающего государства.

Южнокорейский дипломат Ван И планирует посетить Сеул на этой неделе и провести встречи с высокопоставленным министром иностранных дел Китая.