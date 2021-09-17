Сеть кофеен Dutch Bros отдыхает от IPO

Зарубежка

В пятницу голландская чашечка кофе Bros BROS, основанная в Вермонте, попала в критическую пятничную пятницу, отдохнув после того, как публика предложила IPO, которая видела, что акции достигли двойной прибыли два дня подряд.

После того, как в начале этой недели цены составили 2300 голландских голландских голландских героев за акции, они вышли на рынок в среду с более высоким, чем ожидалось, уровнем в 38,50 голландских голландских голландских голландцев - и выросли до 71,1 % внутридневного продукта.

Фонды последовали за ростом в четверг, но упали более чем на 11 % в пятничной торговле, но колебались около всего всего лишь в 4100, предполагая, что инвесторы верят, что бренд может идти носом против ног с конкурентами, такими как Starbucks SBUX Dunkins и Тим Хортонс QSR, президент и генеральный директор Yoth Ricci Live, что IPO является кульминацией 30-летней тяжелой работы тысяч и тысяч сотрудников и людей по всей западной половине США, которые действительно построили голландских Bros. Компания была основана в 1992 году братьями Дайнаном и Трэвисом Бурсмой как двойная машина эспрессо с одноглавой машиной эспрессо в городе Орегон.

По состоянию на 30 июня 2021 года в штате Орегон, Вашингтон, Калифорния, Айдахо, Аризона, Невада и Колорадо расположены 471 города. Коммандер Йот Риччи считает, что дисциплина в росте поставила 30-летнюю компанию в хорошее положение для этого государственного дебюта.

С самого начала мы были очень дисциплинированной компанией, добавил Риччи. Компания намерена пройти свой путь к восточному побережью вовремя, с намерением оказаться где-нибудь на восточном побережье в течение следующих нескольких лет, возможно, трех, четырех. В 2020 г. голландский Bros сообщил о доходах в размере 3,62,6 млн. долл. США, по сравнению с 18,6,0 млн. долл. США в 2017 г. - всего лишь 0,65,0 млн. долл. США. Кроме того, в 2020 году, несмотря на влияние пандемии COVID-19 на ресторанную индустрию, у компании было то же самое увеличение продаж на 2 %.

По данным заявки компании S-1, по состоянию на 30 июня есть 264 магазина с франшизой, 207 из которых находятся под управлением компании. Ещё в 2008 году компания приняла решение сделать шаг к тому, чтобы продать франшизы всем, кто не входит в существующую голландскую систему Броса, и начать использовать лидеров в своих партнёрах по франшизе.

Теперь компания планирует ускорить принятие этого решения с долгосрочным потенциалом, как минимум, в 4000 голландских мест в Соединенных Штатах.

За последние три года мы действительно ускорили работу наших магазинов, принадлежащих компании. Как отметил Риччи, в настоящее время у нас около 45 % компаний, и 55500 франшизов, и большинство наших новых мест в будущем будут принадлежать компаниям.

Однако, поскольку цепочки быстрого питания и франшизы попадают под удар нехватки рабочей силы и продовольствия, Риччи считает, что компания все еще находится в хорошем положении. Он сказал, что компания перешла от своего рода отличной ситуации при наборе на работу к лучшему в условиях кризиса рабочих.

И у нас не было тех проблем, которые были у других людей и до тех пор, пока мы сохраняем нашу культуру. мы сосредотачиваемся на наших людях, мы сосредотачиваемся на химии, которую мы имеем в нашей позиции, и на предоставлении этой услуги. Он добавил, что у нас хорошо получается на рынке труда.

Удивительным для бренда является энергетический напиток Blue Rebel, который получает различные вкусы, такие как Electric Berry, Aftershop, Ackture Arck, Digh Rainbro и Pich. Потребители могут сфабриковать его сами в прямом напитке или в виде склерозной энергии.

Риччи считает, что индивидуализация того, что мы делаем с энергетикой, является действительно уникальным предложением для компании. Еще в 2012 году компания запустила 8,4 оз-банки, которые в настоящее время доступны в драй-троме.

Однако, по словам Риччи, этот бренд может быть связан с энергетическими напитками конкурентов, например, Red Bull и Monster, поскольку он взвешивает поиск полки в магазинах.

Когда вы думаете, что это происходит с вами в магазинах и продуктовых магазинах, и насколько широким был Красный Бык, Монстер и та категория, которую они создали, были. Я думаю, что в энергетике у нас по-прежнему есть великолепная возможность, добавил Риччи.

Брук ДиПальма является продюсером и репортером Yahoo Finance. Вы можете следовать за ней в Twitter в BlockDAPalma или по электронной почте по bryangold.com / Bdipalma.