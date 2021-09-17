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Сибирь", "Частное учреждение в Санкт-Петербурге по административной поддержке реализации программ и проектов Совета Министров Северных Стран", Межрегиональная общественная организация Информационно-просветительский центр "Мемориал", Межрегиональная общественная правозащитная организация "Человек и Закон", Фонд поддержки свободы прессы, Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация "Гражданский контроль", Калининградская региональная общественная организация "Правозащитный центр", Региональная общественная организация "Общественная комиссия по сохранению наследия академика Сахарова", Некоммерческое партнерство "Институт региональной прессы", Частное учреждение "Информационное агентство МЕМО. РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Сеть кофеен Dutch Bros отдыхает от IPO

Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 19:40
4 мин
Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 19:40
4 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

В пятницу голландская чашечка кофе Bros BROS, основанная в Вермонте, попала в критическую пятничную пятницу, отдохнув после того, как публика предложила IPO, которая видела, что акции достигли двойной прибыли два дня подряд.

После того, как в начале этой недели цены составили 2300 голландских голландских голландских героев за акции, они вышли на рынок в среду с более высоким, чем ожидалось, уровнем в 38,50 голландских голландских голландских голландцев - и выросли до 71,1 % внутридневного продукта.

Фонды последовали за ростом в четверг, но упали более чем на 11 % в пятничной торговле, но колебались около всего всего лишь в 4100, предполагая, что инвесторы верят, что бренд может идти носом против ног с конкурентами, такими как Starbucks SBUX Dunkins и Тим Хортонс QSR, президент и генеральный директор Yoth Ricci Live, что IPO является кульминацией 30-летней тяжелой работы тысяч и тысяч сотрудников и людей по всей западной половине США, которые действительно построили голландских Bros. Компания была основана в 1992 году братьями Дайнаном и Трэвисом Бурсмой как двойная машина эспрессо с одноглавой машиной эспрессо в городе Орегон.

По состоянию на 30 июня 2021 года в штате Орегон, Вашингтон, Калифорния, Айдахо, Аризона, Невада и Колорадо расположены 471 города. Коммандер Йот Риччи считает, что дисциплина в росте поставила 30-летнюю компанию в хорошее положение для этого государственного дебюта.

С самого начала мы были очень дисциплинированной компанией, добавил Риччи. Компания намерена пройти свой путь к восточному побережью вовремя, с намерением оказаться где-нибудь на восточном побережье в течение следующих нескольких лет, возможно, трех, четырех. В 2020 г. голландский Bros сообщил о доходах в размере 3,62,6 млн. долл. США, по сравнению с 18,6,0 млн. долл. США в 2017 г. - всего лишь 0,65,0 млн. долл. США. Кроме того, в 2020 году, несмотря на влияние пандемии COVID-19 на ресторанную индустрию, у компании было то же самое увеличение продаж на 2 %.

По данным заявки компании S-1, по состоянию на 30 июня есть 264 магазина с франшизой, 207 из которых находятся под управлением компании. Ещё в 2008 году компания приняла решение сделать шаг к тому, чтобы продать франшизы всем, кто не входит в существующую голландскую систему Броса, и начать использовать лидеров в своих партнёрах по франшизе.

Теперь компания планирует ускорить принятие этого решения с долгосрочным потенциалом, как минимум, в 4000 голландских мест в Соединенных Штатах.

За последние три года мы действительно ускорили работу наших магазинов, принадлежащих компании. Как отметил Риччи, в настоящее время у нас около 45 % компаний, и 55500 франшизов, и большинство наших новых мест в будущем будут принадлежать компаниям.

Однако, поскольку цепочки быстрого питания и франшизы попадают под удар нехватки рабочей силы и продовольствия, Риччи считает, что компания все еще находится в хорошем положении. Он сказал, что компания перешла от своего рода отличной ситуации при наборе на работу к лучшему в условиях кризиса рабочих.

И у нас не было тех проблем, которые были у других людей и до тех пор, пока мы сохраняем нашу культуру. мы сосредотачиваемся на наших людях, мы сосредотачиваемся на химии, которую мы имеем в нашей позиции, и на предоставлении этой услуги. Он добавил, что у нас хорошо получается на рынке труда.

Удивительным для бренда является энергетический напиток Blue Rebel, который получает различные вкусы, такие как Electric Berry, Aftershop, Ackture Arck, Digh Rainbro и Pich. Потребители могут сфабриковать его сами в прямом напитке или в виде склерозной энергии.

Риччи считает, что индивидуализация того, что мы делаем с энергетикой, является действительно уникальным предложением для компании. Еще в 2012 году компания запустила 8,4 оз-банки, которые в настоящее время доступны в драй-троме.

Однако, по словам Риччи, этот бренд может быть связан с энергетическими напитками конкурентов, например, Red Bull и Monster, поскольку он взвешивает поиск полки в магазинах.

Когда вы думаете, что это происходит с вами в магазинах и продуктовых магазинах, и насколько широким был Красный Бык, Монстер и та категория, которую они создали, были. Я думаю, что в энергетике у нас по-прежнему есть великолепная возможность, добавил Риччи.

Брук ДиПальма является продюсером и репортером Yahoo Finance. Вы можете следовать за ней в Twitter в BlockDAPalma или по электронной почте по bryangold.com / Bdipalma.

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