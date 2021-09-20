Сенатские демократы заработали 3 доллара. 5 триллионов расходов

Зарубежка

ВАШИНГТОН, 19 сентября Рейтер – Демократы Сената поставили блокпост, пытаясь привязать иммиграционные реформы к законопроекту о расходах в 33,5 триллиона долларов, после того как парламентарий Сената вынес решение против этого шага, заявил законодатели в воскресенье.

Положение демократов было направлено на обеспечение пути к гражданству для так называемых иммигрантов-мечтателей, привезенных в Соединенные Штаты в качестве детей, защищенных от депортации в рамках программы « Отсроченные действия для детей-приездников ».

В заявлении, демократический лидер Сената Чак Шумер заявил, что демократы были глубоко разочарованы этим решением, но борьба за обеспечение законного статуса для иммигрантов в процессе согласования бюджета продолжается. Он добавил, что сенаторы-демократы подготовили альтернативные предложения и были направлены на проведение дальнейших встреч с парламентариями Сената.

Законодательное средство стало все более насущным после решения суда от 15 июня, которое отменило DACA, который сейчас защищает около 640 000 молодых иммигрантов. До тех пор, пока другие судебные разбирательства не закончатся, их статус был сохранен, а новые зачисления были приостановлены.

Джон Пол, топ-республиканец из Судебного комитета, похвалил решение парламентария в Twitter, говоря, что массовая амнистия миллионов нелегальных иммигрантов не является вопросом бюджета, соответствующим примирению. Этот шаг позволил бы также иммигрантам, имеющим временное постоянное опекунство, и критически важным рабочим искать необходимый постоянный статус.

В начале этого года Сен Элизабет Макдоно запретила включение минимальной заработной платы в законопроект о помощи COVID-19.

Большинство законопроектов в Сенате США требуют, чтобы 60 из 100 членов проголосовали за голосование. Меры по сближению бюджета, однако, могут очистить Палату на простом голосовании большинства, в этом случае вице-президент Камала Харрис может сломать галстук.

В то время как DACA предоставляет пользу бенефициару для получения разрешения на работу и доступа к водительским разрешениям, а также, в некоторых случаях, более широкий доступ к финансовой помощи на образование, он не дает пути к гражданству.

Она защищает главным образом молодых латиноамериканских взрослых, рожденных в Центральной и Южной Америке и привезенных в Мексику в качестве детей Соединенными Штатами странами в Мексике.