Сенаторы США просят Байдена снять пограничные ограничения для канадцев

Зарубежка

ВАШИНГТОН, 17 сентября Reuters : Четыре американских сенатора попросили президента Джо Байдена поднять охранников, которые запретили поездки канадцев через северную границу с марта 2020 года.

Демократические сенаторы Ангус Кинг из штата Мэн и Жанна Шахин из Нью-Гемпшир, независимый тестер из штата Монтана и профессиональный Ангус Кинг из штата Мэн попросили Байден разрешить канадцам, вакцинированным от COVID 19, путешествовать в Соединенные Штаты до октября. Пограничные сенаторы в письме заявляли, что ограничения привели к экономическому и эмоциональному напряжению в наших общинах. Сенаторы добавили : план с определённым указанием того, когда Ваша администрация будет чувствовать себя комфортно отменяя ограничения границ, основанные на данных общественного здравоохранения, обеспечит ясность для предприятий и семей вдоль северной границы. Они также отметили, что канадцы могут летать в Соединенные Штаты. Как писали сенаторы, нам трудно понять разрозненные медицинские обоснования для общественного здравоохранения в способах передвижения.

Белый дом сразу не прокомментировал пятницу, но советник по реакции на коронавирус Белого дома Джефф Зиентс сказал в среду, что учитывая дельту вариант коронавируса, мы сохраняем существующие ограничения на передвижение на данный момент. Американские чиновники и руководители индустрии туризма заявляют, что Белый дом будет обновлять ограничения до того, как срок продления истечет 21 сентября.

В августе США вновь расширили ограничения на закрытие своих сухопутных границ в Канаду и Мексику, чтобы путешествовать ненужным путём, таким как туризм, несмотря на решение Оттавы открыть свою границу для вакцинации американцев.

9 сентября Канада начала разрешать полностью вакцинированных приезжих в США для необязательных путешествий.

Соединенные Штаты продолжают вводить ежемесячные ограничения на Канаду и Мексику на единой основе с марта 2020 года, когда они были введены для борьбы с распространением COVID-19.

Ограничения на сухопутных границах США не запрещают гражданам возвращаться домой.

Соединенные Штаты по отдельности запрещают большинство лиц, не входящих в ЕС. Люди. Граждане, которые в течение последних 14 дней находились в Великобритании, 26 странах Шенгена в Европе, не имеющих пограничного контроля, Бельгия, Ирландия, Китай, Индия, Иран и Бразилия.