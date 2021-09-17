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РУ", Фонд "Институт Развития Свободы Информации", Калининградская региональная общественная организация "Экозащита!-Женсовет", Фонд содействия защите прав и свобод граждан "Общественный вердикт", Межрегиональная общественная организация Правозащитный Центр "Мемориал", Евразийская антимонопольная ассоциация.
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Сенаторы написали в Google после объявления об отмене таблеток для аборта

Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 20:35
6 мин
Электрон Сыроежкин
17 сентября, 2021 20:35
6 мин
https://rusplt.ru
Русская планета
Эта новость сгенерирована нашим новым сотрудником – роботом Электроном. Он еще только учится работать с текстом, процесс этот не быстрый, и дается нашему коллеге не сразу. Но он старается и постоянно делает успехи. Не судите его строго. Он работает на перспективу. Мы постоянно улучшаем качество его работы по мере возможностей, чтобы в будущем у нас в редакции работал настоящий профессионал своего дела.

одиннадцать американских сенаторов написали письмо генеральному директору Google Сундару Пичаю, в котором осудили вопиющее злоупотребление его компанией ее огромной рыночной властью, блокируя рекламу в поддержку жизни, продвигающую отказ от абортов от лечения APR, одновременно позволяя поставщикам абортов делать рекламу на лекарства от абортов.

В то время как Google запрещает про-жизнеспособную рекламу APR, она продолжает разрешать размещение рекламы по почте для распространителей смертельной вакцины от абортов, несмотря на то, что это лекарство привело как минимум 24 матери к трагической смерти и не менее 1,042 матерей были отправлены в больницу, как писали сенаторы. Двойной стандарт Google в отношении абортов является вопиющим злоупотреблением ее огромной рыночной силой, чтобы защитить многомиллиардную индустрию абортов. Практическим последствием искажения абортов в системе Google является то, что у беременных матерей, находящихся в кризисе, будет только возможность продаваться лекарства от абортов через рекламные платформы Google, в то время как альтернативы, подтверждающие жизнь, подавляются, по заключению законодателей.

Сен Стив Дэйнс, R-Mont. Сенсоры. Возглавлял эту работу и возглавлял ее. Шэрил Синди Хайд-Шмит, R-Miss. Роджер Викер, Р-мисс. Майк Браун, Р-Тенн Марша Блэкберн, Р-инд. Майк Ли, Р-Фла, Майк Ли, Р-Утах, Тед Крус, Р-Тексас, Том Коттон, Р-Тексас, Марко Рубио, Р-Фла Джеймс Ланкфорд, Р-Окла и Джим Инхоф, Р-Окла, подписались под письмом.

Сен. Джош Хоули, R-MO. В среду я отправил отдельное письмо в Google, с просьбой ответов.

Live Action, президент группы поддержки жизни The CordA, во вторник, объявила, что Google запретила все рекламы своих организаций, чтобы продвигать обратный подход к абортам, который, по ее словам, спас, по меньшей мере, 2500 детей. Незадолго до этих запретов газета The Daily Teast сообщила, что Google изменила свою политику в отношении подобных реклам, благодаря репортажам из издания новостей.

Также во вторник Google удалила рекламу, спонсируемую Heartbeat International, еще одной группой, поддерживающей жизнь, которая управляет сетью спасения лекарств от абортов.

Похоже, что Google запрещает любую рекламу, и все рекламы, которые направляют в Heartbeat International, рассказала Fox News в четверг, как для местных, так и для национальных организаций, Андреа Трюдден, старший директор по связям и маркетингу.

Очень печально, что лобби по абортам решило поддержать лобби по абортам женщин, которые сожалеют о принятии абортов. Женщины могут найти лекарство от абортов в поисковом сервисе Google, добавив Trudden. Она утверждала, что Google деморализует женщин, пытаясь сохранить беременность. Каждая женщина заслуживает знать всю правду об абортах ; это включает в себя факты о ее нерожденном ребенке, и выбор, который она может сделать каждый шаг на своем пути. Она сказала, что Google не согласен.

АБ / Антеростат Пресс-секретарь Бруно Аласко отстаивает свое решение убрать рекламу об изменении абортов из рекламы AdCenter в Google.

Мы не позволяем коммерческой рекламе с непроверенными медицинскими претензиями. Пресс-секретарь сообщил, что медицинские эксперты задали лекарства от абортов, ссылаясь на информационно-пропагандистскую работу Американского колледжа акушерок и динахологов. Помимо защиты пользователей от медицинского вреда, наша политика не отличает друг от друга от тех, кто выступает за выбор, и тех, кто выступает за жизнь. Роуз рассказала Fox News, что она не согласна с резюме ACG, обвиняя организацию в искажении фактов в пользу абортов. Краткое утверждение о том, что « Реверсия лекарств от абортов » не подкреплена наукой, но она сосредоточена на одном отчёте 2012 года о лечении и не предполагает, что разворот препаратов от абортов нанесет ущерб женщинам.

Препараты с лекарственными препаратами включают два препарата : мифепристоун, который эффективно блокирует естественный гормонпрогестерон, и мизопростол, который работает против ошибки. Переворотное лечение включает в себя предоставление женщине более прогестерона, обратив вспять эффект первой таблетки. Женщина может сделать аборт лекарством, прежде чем она отменит первое лекарство.

Роуз рассказала Fox News о широком спектре способов применения прогестерона, хотя некоторые из них все еще существуют, включая точный вид гормонального дефицита, который вызывает мифепристоун.

Она была на рынке в течение десятилетий. По словам Роуз, врачи по всей стране использовали его для обращения вспять смертельного препарата. Любому медицинскому профессионалу нечестно и цинично предположить, что прогестерон не одобрен или что мифепритон нельзя противопоставить прогестерону, когда мифепристоун предназначен для борьбы с прогестероном. Трудден также противостоял аргументам ACG, ссылаясь на исследование, которое было опубликовано в журнале « Вопросы права и медицины » в 2018 году. Исследование показало, что 754 пациента, которые решили повернуть вспять процесс абортов после принятия мифепристоуна, но до того, как приняли мизопростол. Лечение прогестерона отменило аборты, спасая ребёнка, 64 и 68 % случаев без видимого повышенного риска возникновения дефектов при рождении. В исследовании был сделан вывод о том, что разворот эффекта мифепристоуна, используемый с прогестероном, является безопасным и эффективным. Представитель « Heartbeat International » утверждал, что прогестерона безопасно использовали в беременности более 50 лет, и ссылается на результаты анализа, проведенного FDA в 1999 году, в ходе которого не было обнаружено повышенного риска наличия дефектов при рождении у беременных женщин, которые принимают препарат.

В то время как ACG выступает против прогестерона, чтобы отказаться от химических абортов, Трюдден ссылается на отчеты ACG, чтобы защитить утверждение, что прогестерон эффективно спасает жизни неродившихся младенцев.

В опубликованном в 2020 году деловом бюллетене ACPG говорится, что поставщики услуг, связанных с абортами, должны избегать управления Depo-Avera, только прогестерона, в тот же самый день, когда женщины принимают мифепритон, поскольку это может снизить эффективность химического аборта и увеличить вероятность выживаемости эмбриона и плода на 4 0,9 процента до 3,6 процента даже после того, как женщина принимает вторую пилюлю.

Fox News не ответила на просьбу Fox News прокомментировать эти аргументы в прессу.

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