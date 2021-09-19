Сенатор Филиппин назвал Мэнни Пакьяо кандидатом в президенты
Филиппинский сенатор и чемпион по боксу Мэнни Пакьюао читает свои информационные материалы, готовясь к сенатской сессии в Пасей-си-сити, Метро Манила, Филиппины, 20 сентября 2016 года. МАНИЛА, 19 сентября 19 Reuters : фракция правящей политической партии Филиппин назвала боксерскую звезду Мэнни Пасквиао кандидатом в президенты на выборах в 2022 году, как сказал в воскресенье его близкий союзник Акилино Коко Шарлот III.
Паквиао, в настоящее время сенатор, был номинирован в своих союзниках партии НДП-Лабан во время национальной ассамблеи группы, спустя несколько дней после того, как соперничающая фракция выдвинула президента Родриго Дутерте в качестве своего кандидата на пост вице-президента и своего давнего помощника сенатора Кристофера Бон Го, в качестве кандидата в президенты партии.