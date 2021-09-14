Сенат проголосовал за спасение двух атомных электростанций от закрытия

Зарубежка

13 сентября « Рейтер » : Сенат штата Иллинойс в понедельник спас две атомные электростанции « Экселон » от закрытия, приняв законопроект, который предоставит 700 миллионов долларов субсидий компании в течение пяти лет на производство практически безуглеродной электроэнергии.

Экселон пригрозил остановить свою Байроновую атомную станцию в понедельник и Дрезденскую атомную станцию в ноябре из-за роста стоимости и конкуренции с электростанциями, сжигающими недорогой природный газ.

Сенат принял законопроект 37-17-27. Палата представителей одобрила эту меру на прошлой неделе после того, как как как экологи, так и трудовые группы поддержали компромиссное соглашение по закрытию угольных заводов.

Экселон сообщил, что готовится заправить свои 40-летние заводы Байрон и Дрезден после голосования в Сенате.

Угроза нашей планете реальна, сказал президент Сената Дон Хармон, демократ. Миссия Иллинойса заключалась в том, чтобы ввести в действие политику возобновляемой и доступной энергетики, которая позиционирует страну, чтобы она возглавила борьбу с изменением климата и рост « зеленой » энергетической экономики. Для атомных электростанций, где не существует постоянного склада отходов, для которого невозможно найти постоянное хранилище США, некоторые экологи и политики хвалят биоэнергетику как благоприятную для климата, поскольку она генерирует практически безуглеродную энергию. Атомные электростанции также имеют тенденцию платить самую высокую заработную плату в энергетической отрасли.

Приватизация угольных электростанций к 2030 году требует запрета на частные угольные станции. Муниципальные угольные заводы должны сократить выбросы углерода на 45 % к 2035 году и достичь нулевых выбросов или закрыться к 2045 году.

Некоторые законодатели, в том числе сенатор Чапин Роуз, республиканец, заявили, что закрытие угольных электростанций просто приведет к увеличению импорта электроэнергии из Индианы и Кентукки.

Джо Байден, советник президента по климату, говорит, что существующие атомные электростанции абсолютно необходимы для достижения целей США по декарбонизации электрической сети к 2035 году. Администрация поддерживает федеральные стимулы для отрасли. У США 93 ядерных реактора, по сравнению со 104 в 2012 году, когда Соединенные Штаты внедряли 93 ядерных реактора?