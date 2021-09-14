Зарубежка

Сенатор Элизабет Уоррен, Ди-Масс. Послала письмо генеральному директору Amazon Энди Джасси, требуя, чтобы Amazon использовал свой алгоритм, чтобы затормозить продажу книг, которые она охарактеризовала как распространение дезинформации COVID-19. После анализа результатов поиска на Amazon по различным терминам COVID-19 и связанным с вакцинами условиям, команда Уоррена заявила, что многие из появившихся книг были основаны на лжи о вакцинах и лекарствах от COVID 19, в том числе на тех, которые были написаны известными распространителями дезинформации. Эта модель и практика неправильного поведения предполагают, что Amazon либо не желает, либо не может изменить свою деловую практику, чтобы предотвратить распространение лжи или продажу неподходящей продукции – неэтичный, неприемлемый и потенциально незаконный курс действий со стороны одной из крупнейших розничных торговцев страны, Уоррен написал в письме. В то время, когда каждый шаг к прекращению пандемии может спасти бесчисленное количество жизней, дезинформация представляет собой существенное препятствие. Учитывая серьезность этой проблемы, я прошу, чтобы вы провели немедленный пересмотр алгоритмов Amazon и представили как публичный отчет о том, сколько данных алгоритмы Amazon предоставляют потребителям книгами и другими продуктами, содержащими COVID-19 дезинформацию, так и план по изменению этих алгоритмов таким образом, чтобы они больше не делали этого, добавил сенатор.

Уоррен ошибся в алгоритме Амазонки за то, что она, казалось бы, продвигает книгу « Истина о COVID 19 : Великий перезапуск, блокировки, вакцинные паспорта и новые нормальные условия ». Книга, написанная Джозефом Мерколой и Ронни Камминсом, бестселлер на eBay.

В книге утверждается, что витамин С, витамин D и перцетин - добавки, продаваемые на сайте Mercola - могут предотвратить заражение COVID-19, заявление с таким незначительным научным основанием, что FDA послало письмо, в котором протягивало Mercola прекратить продажу этих добавок для несанкционированного и несанкционированного лечения COVID-19 Уоррена.

Она также критиковала Амазона за то, что он заинтересован в продвижении рынка других книг, которые выступают за неподтверждённое лечение COVID-19.

Amazon стоял на фоне разнообразия взглядов, представленных в его онлайн-библиотеке в заявлении к Fox News.

Будучи компанией, мы продолжаем поощрять наших сотрудников к вакцинации, и мы считаем, что для общества это важный шаг к восстановлению после пандемии. Будучи розничным агентом, мы уважаем, что наши клиенты хотят получить доступ к широкому спектру мнений по этому вопросу, и именно поэтому мы продолжаем перечислять упомянутые книги, представитель компании Amazon сообщил Fox News в электронной почте в понедельник.

Консервативный аналитик утверждал, что письмо Уоррена представляет собой попытку блокировать Конституцию и поощрять свободу слова.

Стремление Уоррена к большей цензуре является еще одним примером растущего симбиоза между Big Tech и большим правительством, Кара Фредерик, исследователь, работающая в Фонде наследия по технологической политике, рассказала Fox News в электронной почте.

Она также предупредила, что письмо Уоррена указывает на более широкую тенденцию : то, что администрация Байдена и другие прогрессивные чиновники пытаются обойти Конституцию, оказывая давление на частные технологические компании, чтобы они ограничили свободу выражения мнений при широком определении дезинформации. Нынешние попытки определить дезинформацию являются мутными и часто используются как ловушка для „ взглядов, которые нам не нравятся ", предупреждал Фредерик. Затем этот « ловушка » оказывается вооружена против любых левых рассуждений о целом ряде тем. См. историю Хантера Байдена-Украина в Нью-Йорке в 2020 году, подавление на YouTube политического круглого стола Скотта Атласа по COVID в апреле, предложение интервью Гувера Хантер Байден-Украина в сентябре прошлого года и т.д. Аналитик также отметил, что несколько месяцев назад теория утечки Уханьской лаборатории была активно подавлена этими компаниями как дезинформация, поскольку провал анализа до того, как слияние доказательств показало ее правдоподобие. Живая политика зависит от подлинного допроса идей. Если крупные технологические компании готовы подавлять определенные точки зрения, то это уже разрушает наше свободное общество – и им не нужна помощь Элизабет Уоррен, чтобы ускорить это, сказал Фредерик.