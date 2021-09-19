Семья Альгосаиби из Саудовской Аравии возвращается на кредитный рынок

Зарубежка

Блумберг - Семья Алгозайби поддерживает работу многих своих компаний в рамках сделки с кредиторами и, в конечном счете, будет искать пути их восстановления, возвращаясь на кредитный рынок, согласно Саймону Чарлтону, главному чиновнику по реструктуризации конгломерата Саудовской Аравии.

Мы должны пройти через реструктуризацию, есть различные шаги, которые нам нужно предпринять для выполнения наших обязательств по соглашению, как сказал Чарлтон в интервью с Bloomberg TV в воскресенье.

Однако мы стремимся вернуться на рынок, где это имело бы наибольший смысл и на каком уровне в надежде, что это поддержит бизнес и поможет им вернуть свою прежнюю славу, сказал он.

После того, как Ахмад Хамадан Алгозайби был заперт в юридических сражениях и переговорах с кредиторами о долге на сумму $ 7,7,5 млрд с 2009 года, у него было предложение реструктурировать обязательства, ратифицировавшие Саудовским судом - на первый крупный тест для нового закона о банкротстве королевства.

Приказ коммерческого суда в восточной провинции Саудовской Аравии Дамам позволит снять различные замораживания активов и позволить AHAB, как известна компания, продолжить разработку плана выплаты кредиторам примерно 26 % их испрашиваемой стоимости через смесь наличных денег, акций и саудовской недвижимости.

Компания также была заперта в судебном споре с Мааном Аль-Санэа, который принадлежит Saad Group и дефолтовал миллиарды долларов в 2009 году, поскольку глобальный экономический кризис заморозил кредитные рынки и цены на активы упали. Charlton также проходит через процесс банкротства в Саудовской Аравии и, вероятно, на два или три года отстает от AHAB, по словам Saad Group, которая заявила, что он не непосредственно участвует в этом процессе.

BNP Paribas SA и Citigroup Inc. были одними из глобальных банков с наибольшим риском AHAB. После дефолта многие банки продали свои хедж-фонды для фирмы.