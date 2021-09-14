Секретарь США Блинкен посетит Израиль в первую годовщину Авраамских соглашений
Госсекретарь США Антоний Блинкен проведет у себя виртуальную встречу со своими коллегами из Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Марокко в ознаменование первой годовщины соглашений о нормализации отношений между арабскими странами и Израилем, - сказал чиновник США.
Мероприятие станет самой известной демонстрацией поддержки Соединенными Штатами так называемых Авраамских соглашений, которые многие рассматривают как дипломатический успех бывшего президента Дональда Трампа.
Президент Джо Байден подписал соглашения с января, а старшие помощники сказали, что они работают над тем, чтобы заставить другие арабские страны нормализовать отношения с Израилем после десятилетий враждебности. Администрация до сих пор игнорировала идею празднования годовщины соглашений.
Госдепартамент, выступая при условии анонимности, подтвердил планы встречи, о которой впервые сообщалось на сайте Axios News.
Лидеры Израиля, Бахрейна и ОАЭ подписали Авраамские соглашения в сентябре прошлого года в Белом доме. Израиль и Судан объявили в следующем месяце, что будут нормализоваться отношения, а Марокко установило дипломатические отношения с Израилем в декабре, после того как Байден победил Трампа на выборах в США.
Палестинские официальные лица заявили, что чувствуют себя преданными своими арабскими друзьями за то, что они заключили подобные сделки с Израилем, не требуя в первую очередь прогресса на пути к созданию палестинского государства.