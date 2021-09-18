Зарубежка

Если кто-нибудь достаточно взрослый, чтобы вспомнить правление Сирса SHLDQ в 80-е годы, почувствует блеск печали, когда компания закрывает свой последний магазин в штате Иллинойс. Сирерс подтвердил в интервью с CNBC, что последним днем Вудфилда станет 11 ноября. Всего лишь две дюжины магазинов цепной связи открыты сегодня, поскольку в 2018 году они подали заявление о банкротстве, а семь уже планируют остановиться. В то время как всегда стыдно видеть, что исторический бренд будет остановлен, история Сирса остается длинной и увлекательной. Что такое в « Сирсах », которые вы, возможно, пропустили во время его 128-летнего путешествия?

Это изменило жизнь тех, кто живёт в сельской местности.

Сегодня без проблем найти основные бытовые товары в маленьком городке благодаря Walmart. Этого не было в 1896 году, когда кофе и порошок для приготовления еды были всего лишь несколькими примерами предметов, которые не смогли найти покупатели в сельской местности. Затем появился каталог Сирса, открывающий совершенно новый рынок для этих клиентов. Она просвещала миллионы покупателей о процедурах почтового порядка, таких как отправка, выплата денег, замещение и возврат, в своей статье в Смитсоновском журнале 2017 года Викки Говард, автор книги Мейн-стрит : Подъем и падение американского магазина.

Провидчество было сервисом, который был основан в 1984 году, чтобы предложить все, начиная от новостей и погоды и заканчивая советами по электронной почте и сообщениям. Он стал прототипом интернет-порталов, которые мы используем сегодня. Чего многие не знают, так это того, что « Сирерс » был совместным предприятием стоимостью всего лишь 1,доллн долларов IBM, CBS и Sears, которое когда-то было вторым по величине в мире поставщиком интернет-услуг. В конце концов, она была продана ATIC в 2000 году и вложена в бренд, когда SBC купила SBC.

В 1931 году Сирс добавил страхование автомобилей в свой огромный набор товаров на продажу. Она получила название, которое компания заимствовала из одной из своих линий безопасности : All State. Сирерс также продавал под этим эгидой страховку жизни. Она обладала полным владением брендом до 1993 года, пока All State не стала известной. Сирерс к 1995 году дивестировал оставшуюся долю своих 161 акций в страховщике. Сегодня она является одним из крупнейших страховых компаний в США.

Она продавала дома более 32 лет.

Каталог современных домов Syers просуществовал с 1908 по 1940 годы в течение 32 лет и предлагал клиентам возможность приобрести заранее созданные дома или заказать их по обычаям. С ценами, начинавшимися в 22,02 доллара, более 100,000 домов были закрыты до того, как была продана программа. Многие из них по-прежнему стоят сегодня и являются членами групп Facebook, преданных как владельцам, так и фанатам домов.

Он также продавал продукты, содержащие опий, мышь и героин.

Политика нашего дома заключается в том, чтобы дать потребителям все, на что мы можем сэкономить ему деньги, - катаклограф Сирс Рёбак Ко. - заявил на первой странице своего издания 1897'673. - Во многих случаях опий был законным ингредиентом, который заключался в том, что подобная проблема в препаратах того времени, В своей новой книге « Десять лекарственных препаратов : как растения, порохи и таблетки изображали будущее медицины », писатель Томас Хейгер говорит, что знаменитый каталог также создал Героин Байер-брендов на 1,500,000 долларов, который пришёл с шприцом и двумя иголками в тяжёлом случае. Доктор Роуз Арсеник Сложности Ваферс также был на распродаже, которую каталог мог посоветовать устранить любые проблемы с кожей с помощью Волшебного Прикосновения.