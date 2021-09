Зарубежка

17 сентября Reuters - Агентство по оценке Sьяp в пятницу пересмотрело свои перспективы для Ботсваны, чтобы « стабилизировать » и « отрицать », говоря, что экономический подъем, подкрепленный сильным восстановлением алмазного сектора, приведет к улучшению финансовых и внешних показателей в течение следующих двух лет.

Мы ожидаем, что в 2021 году зависимость бриллиантов в Ботсване от экспорта вырастет на 88,5 % в реальном выражении, потому что алмазная промышленность восстановится после крупных пандемийных спадов 2020 года, по словам Sьяp : Crets.spbox com com com en regulation regional stitutions, voldex 2723490.

В прошлом месяце Ботсвана подняла прогноз экономического роста на 2021 год до 92,7 % по сравнению с прогнозом в 8.800 в феврале, что было вызвано ростом продаж алмазов и недавним восстановлением счетов ВВП.

В первой половине 2021 года восстановление спроса на алмазы, особенно в Китае и Соединенных Штатах, также способствовало 41 % скачку в продажах необработанных алмазов Debswana Diamond Company, совместной компанией между правительством и английской компанией De Beers.

СДП также отметила, что Ботсвана добилась разумного прогресса в вакцинации, несмотря на глобальные ограничения предложения, в начале этого года, с ее темпами вакцинации, которые хорошо сравниваются с другими странами Африки южнее Сахары.

Агентство подтвердило рейтинги по рейтингу BBBT A - 2 в Ботсване, заявив, что стабильная и предсказуемая институциональная основа по-прежнему поддерживает ее рейтинги, а структура денежно-кредитной политики поддерживает макроэкономическую стабильность.