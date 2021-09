S&P 500 падает, несмотря на положительный отчет по розничным продажам

Зарубежка

Индексы : Доу 0,18 %, Насдак упал на 0,16 %, Насдак повысил 0,13 % Обновлений с закрытыми ценами НЬЮ-ЙОРК - 16 Септ Reuters - S&P 500 был слегка ниже в четверг после того, как неожиданно сильные данные о розничных продажах подчеркнули силу индекса доверия в экономике США.

Три основных индекса потратили большую часть дня на отрицательную территорию, так как рост казначейства США принес прибыль под давлением ведущих к рынку технологических акций и растущий доллар, взвешенный на экспортёров

Amazon.com Inc, подпитываемая положительными онлайн-продажами в отчете министерства торговли, помогла подтолкнуть Насдака к прочной территории.

Сегодня, очевидно, у нас были положительные новости от розничных продаж, и похоже, что массовое замедление в экономике материализуется не так, как ожидали многие люди, сказал Райан Детрик, старший рыночный стратег в LPL Financial в Шарлотте, Северная Каролина.

Это хорошее напоминание, что экономика делает два шага вперед на каждом шаге назад даже несмотря на опасения по поводу COVID, добавил Детрик.

Экономически чувствительные транспорты и микрочипы были одними из выигравших.

Данные, опубликованные перед открытием колокола, показали неожиданное увеличение розничных продаж, когда покупатели выдержали ураган Ida и вариант дельте COVID, что свидетельствует о устойчивости потребителя, который вносит около 70% в экономический рост США.

Он вновь показывает, что потребитель США продолжает тратить и продолжает помогать росту этой экономики, сказал Детрик.

Промышленный средний показатель Dow Jones упал на 63,07 пункта, или на 0,18 %, до 34 751. 28 ; потери S&P 500 6,95 пунктов, или 0,16 %, до 4473 при 4,953. 75 ; и Nasdaq Compact добавил 20,40 пунктов, или 0,13 %, к 15,181. Восемь из 11 основных секторов S&P 500 оказались ниже, а материалы пострадали от наибольшего процентного падения.

Сектор потребительских дискреционных расходов принес наибольшую выгоду, а Amazon.com стал причиной тяжелой подъёма.

Компания Apple Inc набрала 1,6 %. Интернет-маркет Etsy Inc и компания по производству предметов роскоши Tapestria Inc выросли соответственно на 3,1 % и 1,9 %.

Компания Ford Motor Co выросла на 1,4 % после того, как объявила о планах увеличить производство своей электрической модели пикапа F-150.

Снижение процентных ставок по облигациям на Насдаке на 1,27 к 1, в то время как для NYSE - 1,06 к 1,

У S&P 500 было девять новых высот в 52 недели и один новый низкий уровень. Компания Nasdaq Composite установила 82 новых пика и 94 новых минимума.

Объем акций на американских биржах составил 9,37 млрд, по сравнению со средним показателем в 9,44 млрд за последние 20 дней торговли.