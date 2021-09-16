Самый ценный в мире стартап Stripe создаст 1000 рабочих мест в Ирландии
Современное программное обеспечение безопасности Stripe Inc в течение следующих трех лет добавит тысячи новых инженеров в Дублин, самый ценный в мире технологический стартап, о котором говорилось во вторник.
Новые роли добавляются к 1000 рабочим местам, которые, как заявила компания, будут созданы в Ирландии в течение следующих пяти лет, когда ирландский фонд национального благосостояния был частью финансового раунда, в результате которого стоимость компании поднялась до 95 миллиардов долларов США в марте.
Основанный ирландскими братьями Патриком и Джоном Колисоном в Сан-Франциско, Страйп в 2018 году создал свой первый инженерный центр за пределами Соединенных Штатов в ирландской столице, где Facebook, Google и другие технологические гиганты создали свою европейскую штаб-квартиру.
Раннее объявление о работе в Стрипе способствовало росту занятости среди транснациональных корпораций Ирландии, вернувшихся к до-коронавирусному пандемическому уровню в первые шесть месяцев 2021 года в рецессионной экономике.
Экономика Ирландии сильно зависит от транснациональных фирм, которые нанимают примерно одного из восьми рабочих в стране.