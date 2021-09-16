Sainsbury's снизит цены с помощью сервиса самостоятельного сканирования

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ЛОНДОН – Компания Reuters Sainsbury " Retail Group " предлагает более низкие цены клиентам, используя свою цифровую систему лояльности и услуги самосканеров, углубляя связи с покупателями и сокращая затраты в последней волне инноваций, которая поражает отрасль.

Занимаемый Теско и оспариваемый немецкими дисконтами Алди и Лидл, супермаркетный сектор Британии на протяжении десятилетий был отмечен жёсткой конкуренцией и низкой маржой.

Для британских бакалейщиков наиболее важным шагом было предложение специальных цифровых скидок с Nectar, но это последовало за аналогичными целевыми инициативами некоторых американских и французских розничных торговцев продуктами питания.

Она выходит за рамки традиционной модели лояльности клиента, которая тратит на перевод в пункты, которые могут быть возмещены за товары, и предназначена для того, чтобы стимулировать покупатели пользоваться своим сервисом сканирования SmartShoop, либо с помощью ручок, либо с помощью смартфонов, что в конечном итоге уменьшит число штатных проверок, необходимых в магазинах.

Начиная со следующей среды, Sainsbury's заявила, что все клиенты, выбранные в магазинах, смогут получить доступ к более низким ценам на выбор до 10 различных брендов и продуктов Sainsbury, которые они выбирают для них на еженедельной основе.

Для сравнения, программа Tesco Clubcard Price предлагает более низкие ставки для всех членов Clubcard по определенным продуктам, но предложения не индивидуализированы. Co-Op – это менее крупный розничный торговец, который предлагает скидки на меньшее количество продуктов, основанных на привычках расходования средств.

Марк Гивенс, главный сотрудник по маркетингу компании Sainsbury's, сказал Рейтеру, что снижение цен - под названием My Nectar Prices - будет минимум 10 на один продукт.

Он сказал, что более сознательные потребители, скорее всего, получат регулярные скидки на овощи, фрукты, мясо, рыбу и птицу - ключевое место для битвы с свежими продуктами питания между Алди и Лидлом, что заставило весь сектор снизить цены.

Более лояльные покупатели в Sainsbury's получат вознаграждение за то, что они обычно покупают, а также предлагают другие продукты, в которых их данные предполагают, что они будут заинтересованы.

Прогресс в области облачных вычислений и автоматизации означает, что теперь вы можете обрабатывать предложения в режиме реального времени, которые индивидуализированы с помощью данных в режиме реального времени, Геген сказал, добавив свою команду, которая работала над алгоритмами индивидуализации и двигателями на протяжении почти пяти лет.

Новые предложения My Nectar Prices будут дополнять другие предложения о лояльности, которые уже имеются в приложении.

У Sainsbury есть восемь миллионов клиентов, зачисленных в цифровое приложение Nectar, а генеральный директор Саймон Робертс к концу следующего года нацелился на 10 миллионов клиентов.

Новая служба должна также поощрять более широкое использование услуг самосканирования SmartShoop, которые взлетели во время пандемии COVID 19, по мере того как покупатели ищут меньше контактов с людьми.

Продажи выросли на 173 % в 2020-21 финансовом году, а в супермаркетах с пальцами 30% всех продаж были выше SmartShoop, что более чем в два раза превышает уровень 2019-20 годов, составляющий 14 %.

По словам Sainsbury's, по мере получения отзывов от клиентов, я проверю цены My Nectar на онлайн-канцлере перед тем, как перейти в розничные магазины.

Доля компании Roberts Food First выросла на 28 % в этом году, подстегивая спекуляции на торгах после того, как Моррисоны захватили сагу, и признаки того, что акции компании Sainsbury выросли на 28 % в этом году.