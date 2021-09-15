Розничные заявки на недвижимость растут до самого высокого уровня с апреля 2021 года
Спрос на ипотеку слегка вырос на 0,3 % по сравнению с прошлой неделей, по данным Associates Survey of Portgage Banker, что привело к росту индекса покупок
Заявки на покупку после адаптации к последствиям Дня Труда выросли более чем на 7 % на прошлой неделе до самого высокого уровня с апреля 2021 года, сказал заместитель председателя MBA по прогнозам экономики и промышленности Джоэл Кан. По сравнению с той же неделей сентября, которая была в середине значительного подъема в покупке жилья, количество заявок сократилось на 11 %, что является наименьшим снижением за 14 недель в среднем за год. Процентная ставка по ипотеке с фиксированной процентной ставкой осталась неизменной на уровне 3,03 % и держала рефинансирование на льду на 3 % до самого низкого уровня с июля.
Деликативное ценообразование по-прежнему остается на стороне торгового партнёра после еще более глубокого погружения в метрику.
Как государственные, так и традиционные заявки на покупку увеличились, и средний размер кредита для заявки на покупку вырос до 396 800 долл. США, добавил он. Очень конкурентоспособный рынок покупок продолжает оказывать повышающее давление на цены продаж. Опрос проводился еженедельно по почти 75 % всех заявок на получение ипотечных кредитов от розничной торговли в США, и он проводился ежегодно с 1990 года.