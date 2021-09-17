Розничные инвесторы ждут большого падения фондового рынка

Зарубежка

Розничные инвесторы были очень хороши в покупке этого падения за последние несколько лет. По мере того, как институциональные и другие некоммерческие игроки сокращаются в страхе, обычные люди со счетами Фидель и Робинши и счетами TD Ameritrade накапливают деньги на рынок.

До сих пор это хорошо для них сработало : с SixP 500, подчёркивающий многие рекорды, последовавшие за падением, посмотрев на график ниже, но в последнее время розничные инвесторы менее взволнованы падением цен.

Анализ, проведенный недавно компанией Vanda Research, показал, что для розничных инвесторов, покупающих акции на низком уровне, их стоимость была немного слаба по сравнению с предыдущими распродажами. В записке от DataTrek, ветеран хедж-фонда Николас Колас имеет объяснение, почему розничные инвесторы действуют таким образом : это потому, что розничные инвесторы были десенсифицированы в сторону меньших окупок и ждут больших падений.

На основе всего, начиная от данных об объемах поисковых данных Google, связанных с общественным интересом в инвестициях, с ежедневным торговым пятном Fidelity, да, но только если это будет большим падением, писал Колас.

По крайней мере, нечто ужасное.

Колас сказал, что нижний класс этого не сделает. Инвесторы видели горки-рынок с тех пор, как началась пандемия – для новых инвесторов это была бы их вся их карьера в инвестициях – поэтому падение должно быть достаточно значимым, чтобы произвести эффект. Последний раз Sьяп 500 опустилась вверх дном – в октябре 2020 года. В частности, поскольку многие розничные инвесторы показали впечатляющий аппетит к акциям со значительной волатильностью, такие как GameStoop, AMC, Heurz и так далее.

Колас является сторонником Google Trends в качестве барометра для новых участников рынка, как много людей подписываются на счета брокеров и начинают инвестировать что-то, что было суждено на протяжении последних двух лет. В то время распродажи совпали с открытием больших счётов, когда новые инвесторы купили это падение. Тем не менее, сентябрьское падение, составившее около 21,1 процента, не очень много сделало для людей, которые искали информацию в Интернете.

Эту гипотезу, конечно, не проверят, пока не произойдет очередное падение или даже больше.